A ampliação da campanha busca elevar os índices de cobertura vacinal

publicado em 03/06/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMoradores de Votuporanga com mais de 6 meses de idade já podem receber a vacina contra a gripe. A ampliação da campanha busca elevar os índices de cobertura vacinal e fortalecer a proteção da população durante o período de maior circulação dos vírus respiratórios.A decisão, divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde, passa a ser adotada em todos os 645 municípios do Estado de São Paulo. A mobilização segue até o encerramento de junho com o objetivo de ampliar a imunização dos moradores e contribuir para a redução da transmissão do vírus influenza, principalmente na época em que aumentam os casos de doenças respiratórias.Em Votuporanga, as doses estão sendo aplicadas em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, entre 7h e 19h. Para receber a vacina, a recomendação é apresentar um documento oficial com foto e, se possível, a carteira de vacinação, que também permite a conferência e atualização de outros imunizantes que estejam pendentes.Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, a abertura da vacinação para toda a população ocorre em um cenário no qual os índices de cobertura entre os grupos prioritários permanecem abaixo do esperado. No município, a imunização ainda não atingiu 35% entre crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos e demais públicos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.De acordo com a secretária da Saúde, Ivonete Félix, a disponibilização da vacina para todos os moradores destaca a relevância da prevenção neste período do ano. “A ampliação da vacinação contra a gripe é uma oportunidade para que toda a população se proteja neste período de maior circulação dos vírus respiratórios. A vacina é segura, gratuita e continua sendo a principal forma de prevenir complicações, internações e óbitos causados pela gripe. Nosso convite é para que as pessoas procurem a unidade de saúde mais próxima e aproveitem essa oportunidade de proteção”, aponta.Conforme a Secretaria da Saúde, a imunização permanece entre as medidas mais importantes para evitar formas graves da doença, diminuir a necessidade de internações e reduzir mortes relacionadas à gripe, sobretudo entre idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades.Além da vacinação, a Vigilância Epidemiológica recomenda a adoção de hábitos preventivos para reduzir a disseminação dos vírus respiratórios. Entre as orientações estão a higienização frequente das mãos e de objetos de uso diário, a manutenção de ambientes ventilados e limpos, a ingestão adequada de água, uma alimentação equilibrada e ações voltadas ao fortalecimento da imunidade. O uso de vitaminas e minerais também pode ser considerado quando houver recomendação profissional.Quem desejar obter mais informações pode procurar o Consultório Municipal mais próximo ou entrar em contato com a Secretaria da Saúde pelo telefone (17) 3405 – 9787.