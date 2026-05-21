Por trás de um transplante bem-sucedido, existe um protocolo rigoroso, ágil e, acima de tudo, profundamente humano

publicado em 01/06/2026

Foto: Santa Casa

Em um momento onde a dor da perda poderia paralisar, a generosidade e o amor ao próximo falaram mais alto. A Santa Casa de Votuporanga realizou, neste sábado (30/5), mais um procedimento de captação de órgãos, reafirmando seu papel fundamental na engrenagem que salva vidas em toda a região.A doadora, uma mulher de 57 anos, tornou-se um símbolo de esperança para pessoas que aguardavam na fila do transplante. Graças à decisão de sua família, foram captados o fígado e as córneas, órgãos que agora representam o recomeço e uma nova chance de enxergar o mundo para os receptores.Por trás de um transplante bem-sucedido, existe um protocolo rigoroso, ágil e, acima de tudo, profundamente humano. Cada etapa é desenhada para garantir a dignidade do paciente e o respeito à dor da família.1. Notificação à Equipe Hospitalar de Doação para Transplante: Assim que o potencial para doação é confirmado, a equipe médica aciona a e-Dot (Equipe Hospitalar de Doação para Transplante), que passa a conduzir todo o processo com ética e cuidado técnico.2. Abordagem Familiar (O Acolhimento): Este é o momento mais sensível. Médicos e psicólogos conversam com os familiares, acolhendo cada emoção e explicando detalhadamente o processo. A decisão da família é soberana e sempre respeitada com profundo carinho e escuta ativa.3. Avaliação Médica e Compatibilidade: Com a autorização concedida, exames minuciosos avaliam a viabilidade dos órgãos e cruzam dados para encontrar a máxima compatibilidade com os pacientes que aguardam na fila única de transplantes.4. Captação Cirúrgica: Uma equipe especializada realiza a retirada dos órgãos. O procedimento cirúrgico é executado com extrema dignidade, precisão e respeito à integridade do doador.5. Transporte e Transplante (Contra o Tempo): Os órgãos são enviados rapidamente para os hospitais de destino. Na corrida pela vida, cada segundo conta.A Voz da Experiência e do AcolhimentoCoordenar esse processo exige não apenas competência técnica, mas uma sensibilidade única para entender que o fim de uma história pode significar o início de outra. Bruno Chiquetto, coordenador da e-Dot (Equipe Hospitalar de Doação para Transplante) da Santa Casa, destaca a importância desse elo entre a dor e a solidariedade:"Trabalhar na e-Dot é testemunhar o ápice do altruísmo humano. No momento do luto mais profundo, aquela família encontrou forças para pensar no próximo e dar o 'sim' que muda destinos. Nosso papel vai muito além do protocolo médico; nós acolhemos vidas. Saber que o fígado e as córneas dessa paciente de 57 anos vão permitir que outras pessoas voltem a sonhar, a viver sem dor e a enxergar, dá sentido a todo o nosso esforço diário. É a engrenagem da vida que não para." — Bruno Chiquetto, coordenador da e-Dot.Cada órgão doado representa vida nova, esperança e recomeço. A Santa Casa de Votuporanga aproveita este momento para reforçar seu compromisso inabalável com a saúde e com a conscientização da população sobre a importância da doação.Para ser um doador de órgãos, não é necessário deixar nada por escrito. O passo mais importante é conversar com a sua família e manifestar o seu desejo. Que o gesto nobre dessa família inspire outras conversas ao redor da mesa, transformando a saudade em um legado eterno de vida.