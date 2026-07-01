A ideia nasceu ao notar que muitos pacientes, por estarem sem o acompanhamento de familiares

publicado em 10/07/2026

Foto: Santa Casa

Dentro de um hospital, a saúde se restabelece com medicamentos e procedimentos, mas também com dignidade, carinho e empatia. Foi com esse olhar sensível que a técnica de enfermagem Tatiane Kelly da Silva, que atua há 8 anos na Santa Casa de Votuporanga, transformou uma percepção do dia a dia à beira do leito em uma grande corrente de solidariedade: a arrecadação e montagem de kits de higiene personalizados com sabonete e hidratante para os pacientes internados.A ideia nasceu ao notar que muitos pacientes, por estarem sem o acompanhamento de familiares ou por pertencerem a famílias que não têm condições financeiras de manter esses itens, careciam de produtos básicos de uso diário. "Eu percebi essa necessidade de perto e joguei a ideia no grupo da minha família. A Instituição já fornece o básico, como a fralda, o aparelho de barbear e o sabonete hospitalar, mas não tem cheiro. O sabonete perfumado e o hidratante fazem parte do tratamento; eles trazem dignidade e resgatam a autoestima de quem está no leito", explica Tatiane Kelly.A resposta da rede de apoio foi imediata e os produtos mais utilizados na rotina de higiene pessoal começaram a chegar. A iniciativa ganhou os corredores e o suporte da liderança da enfermagem, gerando um impacto profundo no bem-estar de quem recebe o cuidado. "Ver a reação deles é emocionante. As pessoas ficam muito felizes com esse gesto tão simples, mas que faz toda a diferença no acolhimento deles durante a internação", relata a técnica de enfermagem.A supervisora de enfermagem, Eloá Galbiatti, reforça como ações voluntárias como a de Tatiane traduzem a essência do atendimento humanizado que a Santa Casa busca oferecer. "A enfermagem vai muito além da técnica. Quando um profissional nosso consegue enxergar o paciente na sua totalidade e se mobiliza para trazer um conforto extra, como o toque de um hidratante ou o perfume de um sabonete, isso cura a alma. Essa iniciativa é um exemplo de amor ao próximo e orgulha toda a nossa equipe", destaca Eloá.