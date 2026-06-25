Unidade móvel do Ministério da Saúde atenderá pacientes reguladas de Votuporanga e outros 16 municípios da região entre os dias 3 e 31 de julho, com exames voltados à saúde da mulher

publicado em 01/07/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Mulheres que aguardam exames especializados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Votuporanga terão, a partir desta sexta-feira (3), um importante reforço na assistência à saúde. O município receberá a carreta do programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do Ministério da Saúde para reduzir o tempo de espera por atendimentos especializados na rede pública. Voltada à realização de exames de saúde da mulher, a unidade móvel ampliará a oferta desses serviços e dará mais agilidade ao atendimento das pacientes reguladas pela rede municipal.A carreta ficará instalada no Parque da Cultura, com acesso pela Avenida Ângelo Bimbato, até o dia 31 de julho e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h. Também haverá atendimento nos sábados 4 e 18 de julho, no mesmo horário. Durante o período de funcionamento, serão realizados exames de mamografia, ultrassonografia de mamas, ultrassonografia transvaginal e ultrassonografia pélvica ginecológica.Os atendimentos serão destinados às pacientes que já aguardam pelos exames na fila de espera do SUS. A convocação será feita pela Central de Regulação da Secretaria Municipal da Saúde, conforme a ordem da fila e os critérios assistenciais adotados pela rede municipal.Além de Votuporanga, a unidade também atenderá pacientes reguladas de Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Macaubal, Magda, Monções, Nhandeara, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul e Valentim Gentil, fortalecendo o acesso regional aos exames especializados pelo SUS. A unidade tem capacidade estimada para realizar até 60 atendimentos por dia, conforme a organização da regulação municipal.Para receber a unidade móvel, Votuporanga aderiu ao programa e atendeu aos critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A ação também contou com a articulação do deputado federal João Paulo Cunha, que contribuiu para viabilizar a vinda da carreta ao município. A iniciativa fortalece a rede regional de atenção à saúde, amplia a capacidade de atendimento especializado e contribui para reduzir o tempo de espera por exames essenciais para o diagnóstico e o acompanhamento da saúde da mulher.O Agora Tem Especialistas reúne ações voltadas à ampliação da assistência especializada no SUS, como mutirões, unidades móveis de saúde, fortalecimento da Telessaúde e ampliação da oferta de consultas, exames e cirurgias em parceria com estados e municípios. O programa tem como objetivo tornar o acesso aos serviços especializados mais ágil, eficiente e equitativo, reduzindo o tempo de espera da população por atendimento.A secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix do Nascimento, destaca que a chegada da carreta representa uma importante conquista para o município e amplia o acesso das mulheres aos exames especializados."Receber a carreta do programa Agora Tem Especialistas é uma conquista importante para Votuporanga e um reforço no cuidado com a saúde da mulher. Essa iniciativa amplia nossa capacidade de atendimento e permite oferecer mais agilidade às pacientes que aguardam por esses exames. O diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento de diversas doenças e, por isso, orientamos que todas as mulheres que receberem o chamado para realizar os exames aproveitem essa oportunidade e compareçam no dia e horário agendados. Cuidar da saúde é um gesto de prevenção e de qualidade de vida."