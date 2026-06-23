Doação de próteses mamárias, turbantes e almofadas de braço traz conforto físico e emocional para mulheres em tratamento contra o câncer de mama.

publicado em 01/07/2026

Foto: Santa Casa

O tratamento contra o câncer de mama vai muito além dos cuidados médicos; ele toca profundamente na identidade e na autoestima da mulher. Sabendo disso, o Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga recebeu uma corrente de amor vinda diretamente de Catanduva (SP). A Associação Sempre Viva – Serviço de Apoio à Mulher com Câncer de Mama realizou a doação de um lote especial de próteses mamárias externas, apoios de braço, turbantes, faixas e lenços para as pacientes da instituição.A ação reforça a importância do acolhimento integral, transformando o ambiente hospitalar em um espaço de acolhimento e renovação de esperanças.Cada item doado carrega consigo um propósito terapêutico e afetivo. Os lenços e turbantes coloridos ajudam a resgatar o sorriso diante da perda dos cabelos, enquanto as almofadas de apoio de braço oferecem o conforto anatômico necessário para as mulheres que passaram pelo esvaziamento axilar. Já as próteses externas de tecido devolvem a simetria e a confiança no vestir.Para a enfermeira responsável pela Oncologia da Santa Casa, Lilian Curti, o impacto desses materiais no dia a dia do tratamento é imensurável. "Ver a transformação no olhar de uma paciente ao receber um lenço ou uma prótese é emocionante. O tratamento oncológico mexe muito com a vaidade e a identidade feminina. Essas doações da Associação Sempre Viva não são apenas objetos físicos; são doses de dignidade e amor que entregamos a cada uma delas. Esse suporte humanizado faz toda a diferença na forma como elas enfrentam a jornada contra a doença.", destacou Lilian Curti, coordenadora de Oncologia.A chegada desses recursos ao Hospital foi fruto de uma articulação sensível e focada no bem-estar social. A intermediação da doação foi realizada pelo setor de Captação de Recursos da Santa Casa, que busca constantemente parcerias que possam agregar valor e carinho aos atendimentos.Rosemir Lopes, responsável pela Captação de Recursos da Instituição, enfatizou o papel de conectar quem quer ajudar com quem mais precisa. "Nosso papel na Captação vai além de buscar recursos financeiros; nós buscamos parcerias que toquem o coração. Quando entramos em contato com a dedicação da Associação Sempre Viva, de Catanduva, sabíamos que essa união traria um alento enorme para as nossas pacientes. Somos profundamente gratos por esse braço estendido, que prova que a solidariedade não tem fronteiras geográficas quando o objetivo é fazer o bem.", afirmou.- Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Votuporanga: Referência na região, o serviço une alta tecnologia médica a um atendimento humanizado, focado em salvar vidas e acolher famílias em momentos de vulnerabilidade.