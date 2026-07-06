Operação da Dise cumpriu mandado de busca e apreensão no Jardim Monte Alegre, onde policiais localizaram drogas, dinheiro, celulares e outros materiais ligados ao comércio de entorpecentes

publicado em 10/07/2026

Jovem de 22 anos é preso com supermaconha em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, a Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (dise) de Votuporanga prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (8), um jovem de 22 anos investigado por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jardim Monte Alegre.



Antes da operação, o suspeito já era acompanhado pelos policiais civis em razão de denúncias e diligências que indicavam a utilização da região para a comercialização de entorpecentes. Com os elementos reunidos ao longo da investigação, a Polícia Civil solicitou à Vara Regional das Garantias de São José do Rio Preto autorização judicial para realizar a busca no imóvel.



Em frente à residência, os agentes localizaram e abordaram o investigado. Na sequência, durante as buscas no interior da casa, foram encontradas diversas porções de drogas sintéticas e derivados de maconha.



Conforme a polícia, foram apreendidos três tabletes e duas porções da droga conhecida como “Dry Ice”, além de 68 comprimidos de ecstasy e um pacote de cocaína pura. Segundo a equipe responsável pela ocorrência, a quantidade de cocaína seria suficiente para produzir aproximadamente 80 porções destinadas à comercialização. Também foram recolhidos uma balança digital de precisão, isqueiros, dinheiro em espécie proveniente do tráfico e dois aparelhos celulares, que serão submetidos à análise.



Segundo os investigadores da Dise, o “Dry Ice” é considerado uma espécie de supermaconha. O produto é obtido por meio do isolamento das glândulas da planta com maior concentração de THC, substância responsável pelos efeitos alucinógenos. De acordo com a polícia, esse processo resulta em um entorpecente com potência e concentração superiores às da maconha convencional, característica que eleva seu valor no mercado do crime organizado.



Após receber voz de prisão no próprio imóvel, o jovem foi conduzido à sede da delegacia especializada, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, conforme determina a legislação brasileira. Finalizados os procedimentos de polícia judiciária, ele foi encaminhado para uma unidade prisional da região, permanecendo à disposição do Poder Judiciário até a realização da audiência de custódia.