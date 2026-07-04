Indicação foi apresentada na noite desta segunda-feira (27)

publicado em 29/07/2026

Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, realizada na noite desta segunda-feira (27), foi apresentada uma indicação destinada ao Poder Executivo para que promova estudos visando à disponibilização do aparelho de ultrassom instalado no Consultório Municipal "Dr. Jonas Pires Côrrea" para atendimento de pacientes em situação de urgência e emergência assistidos no Mini Hospital "Fortunata Germano Pozzobon".A indicação é de autoria da vereadora Natielle Gama (Podemos). Em sua justificativa, a parlamentar destaca que a realização de exames em pacientes deve ocorrer sempre que houver indicação clínica em situações de urgência e emergência. Segundo ela, a solicitação fundamenta-se no fato de que as duas unidades de saúde estão instaladas em estruturas praticamente integradas entre si, o que possibilita o compartilhamento do equipamento com facilidade e segurança, sem a necessidade de deslocamentos significativos dos pacientes.Na justificativa da indicação, a vereadora afirma: “A disponibilização do aparelho permitirá maior agilidade na realização de exames de imagem, contribuindo para diagnósticos mais rápidos e precisos, fator essencial para a definição da conduta médica em atendimentos de urgência e emergência. Além disso, a medida tende a otimizar a utilização da estrutura pública já existente, promovendo maior eficiência na prestação dos serviços de saúde, racionalização dos recursos públicos e melhoria da assistência oferecida à população”.