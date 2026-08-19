O menino foi levado para atendimento médico na tarde desta quinta-feira (24)

publicado em 24/09/2026

Criança de 3 anos é picada por escorpião em Votuporanga (Foto: USP)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma criança de três anos de idade foi picada por um escorpião em Votuporanga no fim da tarde desta quinta-feira (24), por volta das 17h30. O menino foi levado para atendimento médico na Santa Casa.Em caso de picada de escorpião, é crucial buscar atendimento médico imediato. Enquanto se dirige ao serviço de saúde, lavar o local da picada com água e sabão e aplicar compressas mornas podem ajudar a aliviar a dor. Deve-se evitar a realização de procedimentos caseiros, como cortes ou sucção no local da picada, pois podem agravar a situação. A rápida assistência médica é essencial para avaliar a gravidade do envenenamento e, se necessário, administrar o soro antiescorpiônico.A Secretaria da Saúde de Votuporanga destaca que a conscientização e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para reduzir a incidência de acidentes com escorpiões no município. A colaboração da população na manutenção de ambientes limpos e na observância das orientações de segurança pode contribuir significativamente para a diminuição desses incidentes na região.A recomendado não fazer torniquete, que é amarração acima da picada, e procurar imediatamente atendimento médico na Santa Casa, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ou Hospital "Fortunata Germano Pozzobon", na zona Norte da cidade.No caso de surgimento de escorpião ou qualquer outro animal peçonhento, é necessário comunicar a Vigilância Ambiental através dos telefones 0800 – 770 – 9786, (17) 3406 – 3175 e (17) 3406 – 3181, para que seja feita a notificação e a equipe possa ir até o local orientar e, se for necessário, realizar busca ativa noturna com luz negra para captura.