No Dia Mundial da Sepse, a Santa Casa de Votuporanga reforça a importância da informação, do reconhecimento dos sinais e da busca rápida por atendimento

publicado em 11/09/2026

Foto: Santa Casa

Uma infecção pode começar de forma simples, mas, em alguns casos, o organismo pode reagir de maneira intensa e fazer com que a pessoa piore rapidamente. É nesse momento que surge uma pergunta que pode fazer toda a diferença: “Pode ser sepse?”A sepse é uma resposta grave do organismo a uma infecção e pode acontecer com pessoas de diferentes idades. Ela pode estar relacionada a infecções que começam em diferentes partes do corpo, como pulmões, urina, pele ou abdômen.Por isso, conhecer os sinais de alerta é uma forma de cuidado.Quando é preciso procurar ajuda?Se uma pessoa está com uma infecção e apresenta uma piora importante do estado geral, é importante ficar atento a sinais como:Confusão ou desorientação;Sonolência excessiva ou dificuldade para acordar;Falta de ar ou respiração muito rápida;Pressão baixa;Fraqueza intensa;Febre ou temperatura corporal muito baixa;Pele fria, pálida ou com aparência diferente;Piora rápida do estado de saúde.Não é preciso apresentar todos esses sinais para buscar ajuda. Se a pessoa está com uma infecção e você percebe que ela está muito diferente do habitual ou piorando rapidamente, procure atendimento médico.Na sepse, não espere passarUm dos maiores desafios é perceber que aquela piora pode ser mais grave do que parece.Por isso, não é recomendado esperar os sintomas desaparecerem sozinhos ou tentar tratar uma situação de gravidade apenas em casa. Quanto mais cedo a pessoa for avaliada por uma equipe de saúde, maiores são as possibilidades de iniciar os cuidados necessários rapidamente.Cuidar também é reconhecerNa Santa Casa de Votuporanga, o cuidado com a sepse envolve toda uma equipe.A Instituição implantou o Protocolo de Sepse, fortalecendo a identificação rápida dos casos e a agilidade no atendimento. Com o envolvimento e acompanhamento contínuo dos profissionais, o trabalho trouxe um impacto importante na redução da mortalidade por sepse.Para o Dr. Chaudes Ferreira da Silva Junior, médico responsável pela Urgência e Emergência e diretor clínico da Santa Casa de Votuporanga, a conscientização é fundamental:“Na sepse, cada minuto importa. Quanto mais cedo percebemos que existe algo diferente acontecendo com o paciente, mais cedo conseguimos agir. Por isso, informação, atenção aos sinais e trabalho em equipe são tão importantes.”A informação começa antes do hospitalConhecer a sepse não é responsabilidade apenas dos profissionais de saúde. Familiares e cuidadores também podem ajudar a perceber mudanças importantes no estado de uma pessoa.Se alguém está com uma infecção e apresenta uma piora inesperada, fique atento. Observe, compare com o estado habitual da pessoa e, diante de sinais de gravidade, procure atendimento imediatamente.Não tenha medo de perguntar: “Pode ser sepse?”Essa pergunta pode ajudar a chamar atenção para uma situação que precisa de atendimento rápido.Neste Dia Mundial da Sepse, compartilhe informação. Reconhecer cedo pode fazer diferença. Porque, na sepse, tempo é vida.