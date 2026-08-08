Criança foi encaminhada para a Santa Casa (Foto: Santa Casa)
Daniel Marques
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Uma criança de apenas dois anos de idade sofreu queimaduras de segundo grau na lateral do rosto, atingindo também a orelha, na tarde desta quarta-feira (26), em Votuporanga. O acidente ocorreu por volta das 16h, em uma residência localizada no bairro Estação, na zona Sul da cidade.
De acordo informações preliminares apuradas até agora pelo jornal A Cidade, a criança foi queimada por um ferro de passar roupa. Após o ocorrido, a vítima recebeu atendimento inicial e foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga, onde permaneceu sob cuidados médicos.
Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde da criança. A queimadura de segundo grau é uma lesão que atinge a epiderme e parte da derme, podendo causar vermelhidão intensa, dor, inchaço e formação de bolhas na região afetada. A gravidade varia conforme a profundidade e a extensão da queimadura.