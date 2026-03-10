Em conversa com a reportagem da rádio Cidade 94,7 FM, o treinador lembra, no entanto, que é preciso pensar em um jogo de cada vez

publicado em 12/03/2026

Marcus Viola, técnico do CAV. Foto: A Cidade

Da redaçãoO Clube Atlético Votuporanguense segue em preparação para a estreia na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, neste sábado (14), contra o Ituano, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Em conversa com a reportagem da rádio, o treinador da Pantera, Marcus Viola, destaca a importância do time vencer as três em casa, porém pensando em um jogo de cada vez.Questionado se ele preferiria estrear fora ou em casa, o comandante alvinegro respondeu que isso não é uma preocupação, mas sim vencer as três na “toca da Pantera”. “Independentemente se vai jogar a primeira em casa ou fora, eu acredito que com dez pontos, portanto três vitórias em casa e mais um ponto fora, a gente consegue a classificação”, comentou. Na visão dele, há também a possibilidade do segundo colocado entrar com nove pontos.O técnico entende que o jogo de sábado, às 18h, contra o Ituano, é fundamental para as pretensões da Alvinegra. “A gente inicia perante o nosso torcedor e depois fazemos duas viagens, então é importante a gente construir um grande jogo e fazermos uma grande vitória para já largar bem nesse quadrangular”, falou.Na tarde de anteontem, a Federação Paulista de Futebol divulgou as datas e horários dos jogos da segunda fase da A2.O Clube Atlético Votuporanguense inicia agora um novo capítulo em sua trajetória no Campeonato Paulista Série A2. Após a primeira fase, a Pantera Alvinegra garantiu classificação inédita e disputará pela primeira vez a segunda fase da competição. A estreia será sábado (14), às 18h, contra o Ituano, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.O CAV encerrou a etapa inicial na sexta colocação, assegurando vaga no quadrangular decisivo do campeonato. Nesta fase, a equipe integra o Grupo 2, ao lado de Esporte Clube Água Santa, Ituano Futebol Clube e Esporte Clube XV de Piracicaba. As equipes se enfrentam em jogos de turno e returno dentro do próprio grupo, ao longo de seis rodadas.As duas melhores equipes de cada chave vão para a semifinal, e os finalistas garantem vaga no Paulistão 2027. Os confrontos serão definidos pela classificação geral, com os duelos sendo disputados entre 1º x 4º e 2º x 3º colocados.