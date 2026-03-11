cerimônia está marcada para as 10h e marca o início da etapa final das intervenções no prédio administrativo.

publicado em 12/03/2026

Novo Paço Municipal de Votuporanga é localizado na avenida Sebastião Vaz de Oliveira, 480. Foto: A Cidade

Da redaçãoNa manhã de hoje será assinada a ordem de serviço para a conclusão das obras do Novo Paço Municipal de Votuporanga, localizado na avenida Sebastião Vaz de Oliveira, 480, no Jardim Baldissera. A cerimônia está marcada para as 10h e marca o início da etapa final das intervenções no prédio administrativo.O evento contará com a presença do prefeito Jorge Seba e do deputado estadual Carlão Pignatari. A assinatura da ordem de serviço formaliza o início dos trabalhos voltados à conclusão da estrutura que abrigará a sede administrativa do município.Secretários municipais e vereadores também devem acompanhar a cerimônia. A expectativa é que representantes da administração municipal e convidados participem do ato que marca o avanço das obras do novo prédio público.O Novo Paço Municipal foi projetado para concentrar setores administrativos da Prefeitura de Votuporanga em um único espaço. A conclusão das obras deve permitir a centralização de serviços e atividades administrativas atualmente distribuídos em diferentes locais da cidade.Em agosto do ano passado, depois de quase uma década de espera, a Prefeitura de Votuporanga, enfim, começou a ocupar as estruturas do novo Paço Municipal, construído. Toda a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, que funcionou por 18 anos em um prédio alugado na rua Santa Catarina (onde antes funcionava o Hospital Santa Catarina), foi transferida para o espaço, o que gerou uma economia de cerca de R$ 20 mil por mês em alugueis. Desde então, o atendimento é feito no 1º piso do novo Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Temporariamente, devido à mudança, o telefone para contato será o (17) 9 9719-7792, ou pelo telefone da Ouvidoria SUS: (17) 9 9782-3617.Anunciada como um marco de modernização administrativa, a construção da nova sede da Prefeitura de Votuporanga, iniciada em 2016, passou por uma série de entraves, com duas empresas contratadas pelo município abandonando a obra.Depois de seis anos de atrasos e paralisações, o novo Paço Municipal de Votuporanga, começou a tomar forma em 2022, após o prefeito Jorge Seba contratar uma nova empresa para a execução parcial das obras, já que o dinheiro que havia em caixa para o investimento já não era suficiente para executar todo o serviço.