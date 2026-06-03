Anote Aí

publicado em 18/06/2026

O esportista Célio Honório, lembram dele? Foi presidente do Fefecê e da Votuporanguense (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba vetou o projeto de autoria do vereador Marcão Braz, que previa a doação de óculos de grau para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O projeto agora volta para a Câmara, mas a tendência é que o veto do prefeito só seja apreciado após o recesso parlamentar.Assim, a apreciação do veto do prefeito em plenário da Câmara só deve acontecer em agosto. O Legislativo entra em recesso de 15 dias no mês de julho. Sendo assim, a última sessão ordinária deste semestre vai acontecer na outra segunda-feira, dia 29.Enquanto isso, o que se ouve nos meios políticos é que a vereadora Débora Romani ainda não tem garantias de legenda para concorrer à eleição para deputada. Ela pertence ao PL, um partido bastante concorrido por representar a corrente bolsonarista. Consta que, nos últimos dias, Débora esteve em São Paulo mantendo contato com a alta cúpula do seu partido em busca da legenda. Ela garante que é candidata.*Confira mais desta coluna em nossa edição impressa e online para assinantes.