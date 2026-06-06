Anote Aí

publicado em 19/06/2026

O vereador Ricardo Bozo tem uma sugestão para ocupar o prédio abandonado do Mercadão. Mas o ideal mesmo é oferecer o local para o Porecatu (Foto: Acessoria)

É inadmissível que uma cidade ativa e com visão voltada para o futuro ainda ostente, no centro, um prédio em estado de abandono, como se apresenta o Mercadão. A pergunta é: até quando? Algumas administrações passadas tentaram viabilizar um destino promissor para aquele espaço, situado em um ponto nobre da cidade. Porém, todas as tentativas não deram em nada.Nesta semana, o vereador Ricardo Bozo apresentou, na Câmara, uma indicação sugerindo a criação de um Centro de Atendimento a Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para ocupar o prédio do antigo Mercadão. A princípio, não parece ser o local ideal para a prática da medicina. Mas foi bom que ele levantou a questão da ocupação do prédio.O estado de abandono em que há muito tempo se encontra o antigo Mercadão é preocupante. Desde que a rodoviária saiu daquele local, o prédio foi perdendo seu espaço de pequenos comércios. Na administração do prefeito Júnior Marão, parte do prédio foi reformada e recebeu a instalação do Poupatempo. A divisão ficou clara: de um lado, o amplo funcionamento de um órgão público; do outro, uma área fechada, com paredes pichadas. Isso todo mundo vê.