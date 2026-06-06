Mercadão,
O vereador Ricardo Bozo tem uma sugestão para ocupar o prédio abandonado do Mercadão. Mas o ideal mesmo é oferecer o local para o Porecatu (Foto: Acessoria)
É inadmissível que uma cidade ativa e com visão voltada para o futuro ainda ostente, no centro, um prédio em estado de abandono, como se apresenta o Mercadão. A pergunta é: até quando? Algumas administrações passadas tentaram viabilizar um destino promissor para aquele espaço, situado em um ponto nobre da cidade. Porém, todas as tentativas não deram em nada.
Centro médico,
Nesta semana, o vereador Ricardo Bozo apresentou, na Câmara, uma indicação sugerindo a criação de um Centro de Atendimento a Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para ocupar o prédio do antigo Mercadão. A princípio, não parece ser o local ideal para a prática da medicina. Mas foi bom que ele levantou a questão da ocupação do prédio.
Abandono,
O estado de abandono em que há muito tempo se encontra o antigo Mercadão é preocupante. Desde que a rodoviária saiu daquele local, o prédio foi perdendo seu espaço de pequenos comércios. Na administração do prefeito Júnior Marão, parte do prédio foi reformada e recebeu a instalação do Poupatempo. A divisão ficou clara: de um lado, o amplo funcionamento de um órgão público; do outro, uma área fechada, com paredes pichadas. Isso todo mundo vê.