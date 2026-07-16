Eles estiveram na ACV e vão para o Sindicato dos Moveleiros

publicado em 16/07/2026

Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT), esteve na ACV no final da tarde desta quinta-feira (16) acompanhado pelo pré-candidato a vice-governador, Márcio França (PSB), além da pré-candidata ao Senado Simone Tebet (PSB). A programação integrou uma visita da comitiva a municípios da região com o objetivo de apresentar propostas e conversar com a população sobre demandas regionais.O roteiro teve início em Fernandópolis, com uma passagem pela sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Na sequência, a comitiva esteve em Jales e, posteriormente, seguiu para Votuporanga.Na cidade, os pré-candidatos também vão estar no Sindicato dos Moveleiros, onde participam de um encontro aberto ao público. Durante a atividade, serão debatidos temas relacionados à geração de empregos, saúde, educação e perspectivas para o Estado de São Paulo. O evento também contará com um espaço destinado a perguntas dos participantes, que puderam apresentar questionamentos e demandas aos integrantes da comitiva.Os compromissos terão continuidade nesta sexta-feira (17), quando a caravana passará por Catanduva antes de encerrar o roteiro regional em São José do Rio Preto. Na cidade, considerada a maior da região, estão previstas visitas a locais de referência, entre eles o Hospital de Base, onde também será realizada uma coletiva de imprensa com jornalistas.O encerramento da programação regional contará ainda com um ato político promovido por partidos aliados e movimentos sociais no Centro Cultural Vasco, localizado no bairro Boa Vista, com participação aberta aos apoiadores.A pré-candidata Marina Silva (Rede) teve problemas de agenda e não pode comparecer.