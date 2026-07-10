Vítima, de 20 anos, sofreu ferimentos nos membros superiores e foi socorrida pelo Samu para a Santa Casa; autoria das agressões ainda é desconhecida
Jovem grávida de 10 semanas é vítima de agressão na zona Oeste de Votuporanga (Foto: Divulgação/Fiocruz)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Uma jovem de 20 anos de idade, grávida de 10 semanas, foi vítima de agressão no início da tarde desta quinta-feira (16), por volta das 12h30, no bairro Chácara Aviação, zona Oeste de Votuporanga. O caso foi registrado na rua Amadeu Fávaro.
De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem do jornal A Cidade
, ainda não se sabe quem é o autor ou a autora das agressões. A vítima sofreu ferimentos nos membros superiores.
A jovem foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga, onde recebeu atendimento médico. As circunstâncias da agressão ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades competentes. A qualquer momento esta reportagem será atualizada com mais informações sobre o caso.