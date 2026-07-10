Colisão aconteceu no cruzamento das ruas Goiás e Bandeiras, reconhecido por ser foco de acidentes na cidade

publicado em 16/07/2026

As motos colidiram e foi preciso fechar a via para realizar o atendimento às vítimas Foto: Arquivo pessoal

Da redaçãoUm acidente deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (16) em Votuporanga, no cruzamento das ruas Goiás e das Bandeiras, região central da cidade. O Resgate dos Bombeiros militares foi acionado para socorrer as vítimas.De acordo com informações, por volta das 10h50, as duas motos se chocaram enquanto trafegavam no local. Umas das vítimas é uma mulher de 56 anos que fraturou o punho. Não foi possível estabelecer a condição de saúde da segunda pessoa envolvida.Equipes da secretaria de Trânsito da cidade estiveram presentes no local para realizar o fechamento da via enquanto os bombeiros faziam os atendimentos necessários. Após isso, parte da via foi liberada para o trânsito.O local é conhecido por moradores por ser foco de colisões, sendo que somente esse ano pelo menos outros dois acidentes aconteceram no local.