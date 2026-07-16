Outras atrações também foram confirmadas, como o Grupo Kombinados e a Trupe Trupé, que se apresentam dia 15 de agosto

publicado em 16/07/2026

Falamansa se apresenta na abertura, Frejat no encerramento e a Turma da Mônica no dia 15 Foto: Instagram Falamansa/Instagram Frejat/Instagram Festival Turma da Mônica

Da redaçãoO Fliv (Festival Literário de Votuporanga) já tem os grandes nomes que irão se apresentar na abertura e encerramento do evento, que ocorre entre os dias 8 e 16 de agosto, no Parque da Cultura de Votuporanga. Trata-se do cantor e compositor Frejat, ex-integrante da banda Barão Vermelho, e do grupo de forró Falamansa. Para a criançada, o evento principal é a apresentação da Turma da Mônica.O festival tem costume de trazer atrações famosas para realizar shows na cidade. Di Ferrero, ex-vocalista da banda “NX Zero”, Toni Garrido e Renato Teixeira cantaram no ano passado. Já em 2024 foi a vez de Sandra de Sá e, no ano anterior, a cidade recebeu Paralamas do Sucesso.Frejat é cantor, compositor, produtor e guitarrista. Foi o principal parceiro de Cazuza em composições tanto para a banda Barão Vermelho como na carreira solo do falecido cantor. Ele também compôs com e para outros artistas do cenário musical brasileiro. Em 2012, foi eleito um dos 30 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão pela Rolling Stone Brasil. Ele fará o show de encerramento no dia 16 de agosto.O Falamansa foi formado em 1998 na cidade de São Paulo. Composto por Dezinho, Tato, Alemão e Valdir, o grupo fez sucesso adaptando ritmos nordestinos, como o xote e o baião, para o público da capital paulista. Com mais de 25 anos de estrada, a banda tem 12 álbuns e um Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras. A apresentação deles no festival será na abertura, dia 8 de agosto.A atração para os baixinhos é da Turma da Mônica, que irá se apresentar no dia 15, junto com show artístico da Trupe Trupé e o Grupo Kombinados.A Prefeitura irá subsidiar todas as apresentações, pagando R$ 293.000,00 para Frejat, R$ 310.000,00 para Falamansa, R$ 85.000,00 para a Turma da Mônica, para Trupe Trupé e R$ 12.045,00 para Grupo Kombinados.No ano passado, a 15ª edição do Festival Literário de Votuporanga conseguiu reunir ais de 70 mil pessoas ao longo de nove dias, conforme balanço divulgado pela organização do evento. Foram várias atividades no Parque da Cultura, onde o público pôde aproveitar literatura, música, teatro, contação de histórias, oficinas, cinema, mesas literárias, arte e educação para todos os gostos e idades.