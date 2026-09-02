Suspeito foi localizado dentro da residência da vítima, apesar de determinação judicial que o obrigava a permanecer a pelo menos 200 metros dela

publicado em 11/09/2026

Homem foi preso em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de agredir a ex-companheira e desrespeitar uma medida judicial de afastamento no bairro Pozzobon, na zona Norte de Votuporanga. A ocorrência foi atendida por uma equipe acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar após uma solicitação relacionada a um episódio de violência doméstica na residência da mulher.Quando os policiais chegaram ao endereço, o suspeito estava dentro do imóvel, contrariando a decisão da Justiça que determinava que ele mantivesse uma distância mínima de 200 metros da ex-companheira. Conforme o relato apresentado às autoridades, o homem teria entrado na casa, atingido as pernas da vítima com chutes, feito ameaças e ainda tentado obrigá-la a deixar a residência.A mulher está em tratamento contra um câncer e, em razão da doença, encontra-se debilitada. Durante o atendimento da ocorrência, os policiais observaram marcas em seu corpo que eram compatíveis com a agressão descrita em seu depoimento.Depois de passar por revista, o suspeito foi detido pelos agentes e levado à Central de Flagrantes. O delegado responsável pelo plantão confirmou a prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência. Com a decisão, o homem permaneceu preso e ficou à disposição do Poder Judiciário.