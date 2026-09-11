Candidato à reeleição, deputado federal falou sobre investimentos no município, redução da jornada de trabalho, saúde pública e proteção às mulheres

publicado em 11/09/2026

Luiz Carlos Motta (PL) esteve nos estúdios da rádio Cidade FM na tarde de ontem Foto: A Cidade

Da RedaçãoO deputado federal Luiz Carlos Motta (PL), candidato à reeleição, participou nesta quibta-feira (10) de entrevista na. Ele abriu uma série de conversas que a emissora realizará com candidatos a deputado da região durante as Eleições 2026.A iniciativa tem como objetivo abrir espaço para a apresentação de ideias, propostas e posicionamentos, permitindo que os eleitores conheçam melhor os candidatos antes do primeiro turno, marcado para 4 de outubro.Durante a visita, Motta esteve acompanhado do presidente do PL de Votuporanga e secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari. Na entrevista, o parlamentar abordou sua atuação na Câmara dos Deputados, os recursos destinados a Votuporanga e suas principais bandeiras para um eventual terceiro mandato.Eleito pela primeira vez em 2018, com mais de 75 mil votos, Motta foi reconduzido ao cargo em 2022, quando recebeu mais de 104 mil votos. Formado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, ele é presidente licenciado da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo (Fecomerciários) e se apresenta como representante da categoria na Câmara.Motta afirmou que seu mandato destinou aproximadamente R$ 30 milhões a Votuporanga, contemplando setores como saúde, educação, infraestrutura e esporte. Segundo o deputado, o desempenho eleitoral obtido no município ampliou seu compromisso com a população local.“Votuporanga é uma cidade pela qual temos um carinho muito especial. Nas últimas eleições, tivemos aqui uma votação expressiva, e isso aumenta o meu comprometimento com o município”, declarou.O parlamentar também mencionou sua atuação como relator do Orçamento de 2023 e citou a destinação de recursos para projetos locais, entre eles o Parque do Povo. Motta afirmou que pretende manter a parceria com as lideranças políticas e administrativas da cidade.Um dos principais temas da entrevista foi a defesa do fim da escala de trabalho 6x1. Embora integre o PL, Motta afirmou que pauta suas decisões de acordo com os interesses dos trabalhadores, independentemente de a proposta ter origem no governo ou na oposição.“Se for do Bolsonaro, é do Bolsonaro; se for do Lula, é do Lula. Para mim, o que interessa é defender os direitos dos trabalhadores”, disse.O deputado defendeu a redução gradual da jornada semanal, inicialmente de 44 para 42 horas e, posteriormente, para 40 horas, sem redução salarial. Para ele, dois dias de descanso podem proporcionar mais tempo para a família, os estudos e a qualificação profissional, além de aumentar a motivação e a produtividade.Motta ressaltou, entretanto, que jornada e escala de trabalho são conceitos diferentes e que a organização das folgas deverá considerar as necessidades de cada setor, mediante diálogo entre empregadores e empregados.Questionado sobre a dificuldade de contratação enfrentada pelo comércio e por outros segmentos, o parlamentar defendeu investimentos em qualificação profissional. Em relação ao Bolsa Família, disse ser favorável à existência do programa, mas propôs um período de transição para os beneficiários que ingressarem no mercado de trabalho.Na área da saúde, Motta defendeu o fortalecimento dos municípios e a atualização dos valores da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo ele, a defasagem prejudica hospitais, Santas Casas e demais instituições que prestam atendimento público.O deputado também defendeu mudanças no Pacto Federativo para ampliar a parcela dos recursos arrecadados que retorna aos municípios. Para Motta, as administrações municipais concentram grande parte das responsabilidades relacionadas à saúde, educação, infraestrutura e outros serviços essenciais, mas recebem uma fatia insuficiente dos tributos.Outro ponto apresentado foi a ampliação da proteção às mulheres vítimas de violência. O parlamentar defendeu que as Delegacias de Defesa da Mulher funcionem 24 horas e contem com equipes preparadas para oferecer atendimento e suporte às vítimas e aos filhos.Motta informou ainda que apresentou propostas voltadas às crianças e aos dependentes de mulheres vítimas de feminicídio ou de tentativas de feminicídio, incluindo a possibilidade de auxílio financeiro temporário.O parlamentar também falou sobre o cenário político nacional e as tensões entre os Poderes. Para ele, Executivo, Legislativo e Judiciário devem respeitar os limites estabelecidos para suas respectivas funções. Ao ser questionado sobre um eventual pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, respondeu que a análise desse tipo de processo cabe ao Senado.Ao final da entrevista, Motta afirmou que pretende ampliar sua votação em Votuporanga e renovar a parceria com o município. “Sou um candidato que gosta de vir, assumir compromisso e olhar olho no olho. Queremos continuar trabalhando, junto com as lideranças locais, para ajudar cada vez mais a cidade de Votuporanga”, concluiu.