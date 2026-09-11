Em Votuporanga, as duas agências do banco estatal amanheceram abertas, mas apenas com os caixas eletrônicos funcionando normalmente.

publicado em 11/09/2026

Proposta feita pela Caixa tem validade até esta sexta-feira (11) Foto: A Cidade

Da redaçãoA Caixa Econômica Federal apresentou, em reunião realizada na manhã desta quinta-feira (10), uma última proposta para acabar com a greve dos bancários, iniciada no mesmo dia. Em Votuporanga, as duas agências do banco estatal amanheceram abertas, mas com aviso de greve colado nos vidros e apenas caixas eletrônicos funcionando normalmente.De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT (Contraf-CUT), o banco apresentou uma proposta considerada final de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Essa proposta mantém todas as cláusulas negociadas em 2016, além de apresentar medidas relacionadas ao Saúde Caixa e prêmio de R$ 3 mil por empregado de acordo com metas batidas.A proposta é considerada final pois a Caixa afirmou que, caso ela não seja aceita até a data limite, que é nesta sexta-feira (11), ela será retirada e o banco ingressará com dissídio coletivo. Nessa situação, as questões não seriam mais definidas por meio de negociação entre as partes, mas por decisão judicial. Ainda não foram marcadas as assembleias para definir se a resposta do sindicato para a proposta.O presidente do Sindicato dos Bancários de Votuporanga e região, Valmir Polidoro, explicou também a situação que está ocorrendo com o Banco do Brasil. Segundo ele, “está em andamento uma assembleia, que irá finalizar por volta das 19h de hoje [quinta-feira] para decidir se aceita a proposta apresentada na mesa de negociações ou não. Se for rejeitada pela maioria dos bancários do Banco do Brasil, é indicação de greve para segunda-feira, dia 14.”