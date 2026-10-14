Nova oportunidade
Quem não votou no primeiro turno poderá participar normalmente da votação deste domingo (25), desde que esteja com a situação eleitoral regular. O chefe do Cartório Eleitoral de Votuporanga, Robson de Oliveira, esclarece que os turnos são considerados votações independentes.
Eleitorado ausente
Votuporanga registrou 14.501 ausências no primeiro turno, equivalentes a 21,04% do eleitorado apto. O contingente chama a atenção das campanhas: estimular o comparecimento de quem ficou em casa também faz parte da disputa pelos votos na reta final.
Participação em pauta
Embora expressiva, a abstenção de 21,04% ficou abaixo dos índices registrados em Votuporanga nos dois turnos de 2022 e nas eleições municipais de 2024. O desafio agora é ampliar a participação na escolha de quem ocupará a Presidência da República.