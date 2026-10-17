Anote Aí

publicado em 27/10/2026

Surpreendente. Embora as pesquisas de intenção de voto apontassem para um empate técnico, a vitória de Lula no segundo turno não estava no radar dos apoiadores de Flávio Bolsonaro. Prevalecia o discurso de que quem vence no primeiro turno também vence no segundo. Os eventos do PT, que levavam multidões aos grandes centros, ainda não tiravam a certeza da vitória de Flávio Bolsonaro. Daí a surpresa.Lula surpreendeu pela virada no cenário. Sua campanha teve bom desempenho em estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro, terra de Bolsonaro, e mesmo em São Paulo, onde se registrou uma diferença pequena, considerando que o PT não tinha palanque para o segundo turno, uma vez que Tarcísio de Freitas liquidou a eleição estadual no primeiro turno.Mas o que assistimos de perto foram os votos no colégio eleitoral de Votuporanga e adjacências. Em nossa cidade, Lula aumentou sua votação em 3.738 votos em comparação com o resultado do primeiro turno. Enquanto isso, seu oponente cresceu menos: foram 2.580 votos. Aqui, Flávio venceu, mas não convenceu.