Anote Aí

publicado em 24/11/2026

Osvaldo Carvalho já agendou um ato para o dia 5 de dezembro. Ele vai fazer um balanço das atividades da autarquia na celebração dos 58 anos da SAEV Ambiental. (Foto: Arquivo pessoal)

“O tiro saiu pela culatra”. A vereadora Débora Romani postou nas redes sociais que precisou fazer compras no domingo em um supermercado de Fernandópolis, porque aqui os supermercados fecham às 13h. A intenção da nobre edil certamente foi favorecer o consumidor, mas quem reagiu foram os agregados dos funcionários dos estabelecimentos. O que se viu foi uma lavada de críticas à intenção da vereadora.Não é de hoje que se discute o funcionamento dos supermercados aos domingos. Já houve tentativas de estabelecer um calendário de trabalho que propiciasse aos colaboradores a folga geral aos domingos. Agora, com a aprovação do projeto de lei da escala 5 × 2, que estabelece dois dias de descanso semanal aos funcionários, algumas empresas atacadistas estudam o fechamento pleiteado pela categoria.Há quem defenda ainda o fechamento dos supermercados em defesa dos pequenos estabelecimentos do gênero. Os mercadinhos de esquina, cuja equipe de trabalho normalmente tem formação familiar, tendem a ser favorecidos caso, no futuro, os supermercados decidam fechar aos domingos. Mas poucos acreditam nessa hipótese.