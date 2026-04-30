A decisão foi confirmada pelo próprio parlamentar durante uma visita à redação do jornal A Cidade

publicado em 30/04/2026

A decisão foi confirmada pelo próprio parlamentar durante uma visita à redação do jornal A Cidade. Foto: A Cidade

Fabio FerreiraO deputado estadual Carlão Pignatari (PSD) anunciou que não será candidato à reeleição nas eleições deste ano, encerrando um ciclo de quatro mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A decisão foi confirmada pelo próprio parlamentar durante uma visita à redação do Jornal A Cidade.Nos bastidores políticos, a movimentação já vinha sendo ventilada nas últimas semanas, especialmente pela coluna Anote Aí, que antecipou a possibilidade de o deputado “tirar o time de campo”. A informação foi oficialmente confirmada por Carlão em tom sereno.Segundo o parlamentar, a escolha de não disputar um novo mandato está ligada a uma decisão pessoal. “É o momento de cuidar da família e também dos negócios”, afirmou. Com uma trajetória política consolidada, Carlão disse estar satisfeito com o que construiu ao longo dos anos. “Me sinto feliz e realizado com tudo que fiz e conquistei na política”, declarou.Carlão Pignatari foi prefeito de Votuporanga por dois mandatos consecutivos, entre 2001 e 2008, antes de iniciar sua trajetória no Legislativo estadual. Ele foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2010 e reeleito em 2014, 2018 e 2022. Durante sua atuação na Alesp, ocupou cargos de destaque, como líder do governo João Doria entre 2019 e 2021, e presidente da Casa no biênio 2021-2023.Após uma longa trajetória no PSDB, partido pelo qual construiu grande parte de sua carreira política, Carlão passou a integrar o PSD.Apesar de anunciar a saída da disputa eleitoral neste momento, o deputado não descarta um retorno à política no futuro. Ele revelou a intenção de, possivelmente, disputar novamente a Prefeitura de Votuporanga em 2028. Segundo ele, esse poderia ser seu último ato na vida pública.Carlão também destacou o desejo de contribuir para a renovação política no município. “A política de Votuporanga precisa se oxigenar. É preciso abrir espaço para uma nova geração”, afirmou. Nesse sentido, ele pretende colaborar na formação de um grupo de jovens lideranças que possam assumir protagonismo nos próximos anos.Ainda de acordo com o deputado, a eventual candidatura em 2028 teria caráter pontual. A ideia, segundo ele, seria cumprir apenas um mandato e, posteriormente, apoiar a continuidade de uma nova geração na administração municipal. Ele também deixou em aberto a possibilidade de não ser candidato, caso surja um nome que represente esse projeto de renovação.Com a decisão já tomada, Carlão informou que vem comunicando, nos últimos dias, aliados, amigos e membros de sua equipe — que está espalhada por diversas regiões do Estado — sobre sua saída da disputa eleitoral.Aos dirigentes e eleitores que acompanharam sua trajetória, o anúncio marca o fim de um ciclo importante na política regional e estadual, ao mesmo tempo em que abre espaço para novas articulações visando o futuro político de Votuporanga.