Trecho da SP-320 ficará totalmente bloqueado no dia 4 de maio, entre 11h e 13h; motoristas devem utilizar rotas alternativas

publicado em 30/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança informa que a Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no sentido São José do Rio Preto, será totalmente interditada nesta segunda-feira (4). Trecho da SP-320 ficará totalmente bloqueado entre 11h e 13h.A medida ocorre em razão da realização da 12ª Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo, evento esportivo que reúne atletas de alto rendimento e exige a interdição temporária da via para garantir a segurança dos participantes e da população.Durante o período de bloqueio, todos os acessos à rodovia pela Avenida José Marão Filho, bem como pelas estradas rurais da região, estarão interditados. Como medida preventiva, a restrição também se estende aos acessos dessas estradas à SP-320.A Secretaria orienta que os motoristas redobrem a atenção e programem seus deslocamentos com antecedência.Como alternativa, os condutores poderão utilizar a Rodovia Péricles Belini (SP-461) para acesso à região.Engenheiro Marcelo Zeitune, secretário da Pasta reforça a importância da colaboração da população.“Essa é uma interdição necessária para garantir a segurança de todos, especialmente dos atletas que participam da competição. Pedimos a compreensão dos motoristas e que, dentro do possível, organizem seus trajetos com antecedência, utilizando as rotas alternativas indicadas.”A ação do governo do Estado contará com o apoio dos órgãos de trânsito e segurança, garantindo a organização do fluxo e a segurança viária durante o evento.