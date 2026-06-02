3º episódio da série: Relacionamentos Saudáveis

publicado em 06/06/2026

Grazi Cavenaghi

Por Grazi Cavenaghi

Seja incrivelmente bem-vindo ao nosso terceiro episódio da série Relacionamentos Saudáveis. É uma alegria ter você aqui, avançando conosco nesta jornada. Antes de começar, traga a sua intenção para este momento, porque a intenção traz atenção, e tudo em que você coloca atenção na vida cresce.



Entramos no mês de junho. Aqui, na InspireAção, o tema é Verdade. E é sobre isso que vamos falar hoje: a verdade do que sentimos e como lidar com ela sem destruir o que é pó de ouro na nossa vida: os relacionamentos.



Antes de mergulharmos no tema, uma pergunta: quando você fica irritado com alguém, o que você faz com aquilo que sente?



Todos nós já vivemos isso. O outro diz algo e, de repente, uma onda de raiva sobe por dentro. Não é qualquer raiva. É aquela que bate fundo, que toca uma dor antiga, um ponto que você nem sabia que ainda doía. E aí, sem perceber, você despeja tudo. Fala o que não devia. Fere quem não merecia. E vai embora, deixando uma ferida aberta.



Eu costumo dizer que, às vezes, fazemos uma cirurgia no outro, “arrancamos um rim”, e vamos embora. Depois, nos sentimos mal. Por que eu fiz isso? Por que eu disse aquilo?



Porque o seu pior desperta o pior do outro. E o pior do outro desperta o seu. É a lei do espelho nos relacionamentos. Somos luz e sombra ao mesmo tempo. Isso é humano. Não existe pessoa que não tenha essa luta interna.



A questão não é sentir raiva. A questão é o que você faz com ela.



O primeiro passo acontece no momento do conflito. Quando a irritação chegar, quando a vontade de reagir aparecer, respire. E use esta frase, que aprendi com a minha amiga Alexandra Ludimila e que incorporei à minha vida e ao universo InspireAção: “Interessante ponto de vista o seu.” Essa frase faz algo poderoso: deixa com o outro o que é do outro. Você não absorve. Não reage. Permanece. O que ele despejou continua com ele. Você se blinda sem atacar.



Fácil? Claro que não! É um treino constante, a cada troca.



O segundo passo acontece depois, a sós. Aprendi essa parte da técnica com a jornalista Natália Leite, em uma formação, e garanto que funciona. Sente-se e escreva. Tudo. Sem filtro, sem censura. Escreva o que sentiu, o que quis dizer, o que doeu. Escreva, escreva, escreva até esvaziar. Isso é o desabafo inteligente: colocar no papel o que não pode ser despejado no outro. Depois, respire. Processe. E então, rasgue, queime ou descarte. Faça o que quiser com aquele papel.



Quando você faz isso, coloca a sua emoção em um lugar. Você a processa. E a outra pessoa, mesmo sem saber, já sente a diferença. Relacionamento é energia. O que você processa dentro de você, o campo entre vocês também processa.



Ao processar o que cada sentimento quer lhe dizer, você começa a se conhecer melhor, a enxergar as dores que ainda o aprisionam e a liberar o que pertence ao outro. Você fica mais leve. Você melhora. O outro melhora. Essa é a lei da vida. É assim que os relacionamentos evoluem.



Fique com você o que é seu. Deixe com o outro o que é do outro. Essa é a sabedoria do desabafo inteligente.



Como nos garante o livro mais lido do mundo, a Bíblia, em João 8:32: “Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” A verdade começa dentro de você, com o autoconhecimento. Quando você processa o que sente com honestidade, sem despejar no outro, você se liberta. E liberta o relacionamento também.



E como o nosso foco é progredir, vamos juntos?



Nesta semana, ligue o botão da percepção e reflita: em qual relacionamento você tem despejado no outro o que é seu? Onde você está carregando uma raiva ou uma mágoa que merece ser processada? Experimente o desabafo inteligente. No momento do conflito, use “Interessante ponto de vista o seu.” Depois, escreva tudo. Processe. E então, com leveza, escolha o seu melhor.



Seguimos juntos, processando o que é nosso, preservando o pó de ouro da vida, os nossos relacionamentos e colocando a nossa voz única no mundo, porque queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.



Vamos juntos?



Porque juntos somos +