Empreender é uma jornada marcada por decisões. Escolher o público, definir preços, organizar as finanças, divulgar a empresa e acompanhar as mudanças do mercado são desafios permanentes. Para enfrentá-los, não basta apenas ter coragem ou uma boa ideia. É necessário buscar conhecimento, ampliar referências e estar disposto a rever caminhos.
É nesse contexto que a Feira do Empreendedor 2026 se apresenta como uma importante oportunidade para quem já possui um negócio ou pretende começar a empreender. Realizado pelo Sebrae-SP, o evento ocorrerá de 19 a 22 de outubro, no São Paulo Expo, reunindo soluções, tendências, capacitações e oportunidades de conexão.
Participar de uma feira de negócios vai muito além de circular entre estandes ou assistir a palestras. Trata-se de sair por alguns momentos da rotina operacional para observar o próprio empreendimento de outra perspectiva. Quando o empresário se afasta das
urgências diárias, consegue enxergar problemas que haviam se tornado comuns e oportunidades que antes passavam despercebidas.
Essa reflexão é especialmente necessária nos pequenos negócios. Muitas vezes, o empreendedor está tão envolvido com o atendimento, as vendas, as compras e as questões financeiras que não encontra tempo para pensar estrategicamente. A empresa continua funcionando, mas pode deixar de avançar por falta de planejamento, inovação ou conhecimento sobre as mudanças do mercado.
A Feira do Empreendedor cria um ambiente favorável para essa pausa produtiva. Em um mesmo espaço, o visitante pode encontrar orientações sobre gestão, marketing, finanças, inovação, sustentabilidade e transformação digital. Também pode conhecer produtos, serviços e modelos de negócio capazes de inspirar melhorias em sua própria empresa.
No entanto, aproveitar uma experiência como essa exige atitude. O conhecimento somente produz resultados quando é transformado em ação. Por isso, o empreendedor deve chegar à feira com algumas perguntas: qual é hoje o principal desafio do meu negócio? Preciso vender mais, organizar melhor o caixa, melhorar o atendimento ou reduzir custos? Que tipo de contato pode contribuir para meus próximos passos?
Ter objetivos claros ajuda a selecionar atividades, aproveitar melhor o conteúdo e buscar as soluções mais adequadas. Também evita que o participante retorne com muitas informações, mas sem saber o que fazer com elas.
O networking é outro aspecto importante. Empreender pode ser uma atividade solitária, sobretudo quando o proprietário concentra grande parte das decisões. Conversar com outros empresários permite trocar experiências, perceber que determinados desafios são compartilhados e conhecer diferentes maneiras de enfrentá-los.
Mas construir uma rede de contatos não significa apenas acumular cartões ou adicionar pessoas nas redes sociais. Uma conexão se torna relevante quando existe diálogo, troca e possibilidade de colaboração. Um fornecedor conhecido na feira pode ajudar a melhorar
custos ou processos. Outro empresário pode se tornar parceiro. Uma conversa pode revelar uma tendência ou uma oportunidade de mercado.
A inovação também costuma ser associada a grandes investimentos ou tecnologias complexas, quando pode começar por mudanças simples. Organizar melhor o atendimento, adotar uma ferramenta de controle, apresentar o produto de forma diferente ou criar um canal de vendas são exemplos de inovação ao alcance dos pequenos negócios.
A feira oferece referências, mas cada empresário precisa avaliar o que faz sentido para sua realidade. Nem toda tendência deve ser seguida e nem toda solução precisa ser implantada imediatamente. Inovar com responsabilidade significa analisar custos, benefícios e impactos antes de tomar uma decisão.
Depois do evento, o principal desafio será transformar inspiração em prática. Uma forma simples de fazer isso é escolher poucas ideias, estabelecer prioridades e definir prazos. Tentar mudar tudo de uma vez pode gerar frustração. Aplicar uma melhoria, acompanhar
os resultados e avançar gradualmente costuma ser um caminho mais seguro.
Participar da Feira do Empreendedor 2026, portanto, é mais do que visitar um evento. É reservar um tempo para olhar para o presente da empresa, refletir sobre o futuro e voltar preparado para tomar decisões melhores.