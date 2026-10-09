Artigo de Bruno José dos Santos

publicado em 16/10/2026

Empreender é uma jornada marcada por decisões. Escolher o público, definir preços, organizar as finanças, divulgar a empresa e acompanhar as mudanças do mercado são desafios permanentes. Para enfrentá-los, não basta apenas ter coragem ou uma boa ideia. É necessário buscar conhecimento, ampliar referências e estar disposto a rever caminhos.É nesse contexto que a Feira do Empreendedor 2026 se apresenta como uma importante oportunidade para quem já possui um negócio ou pretende começar a empreender. Realizado pelo Sebrae-SP, o evento ocorrerá de 19 a 22 de outubro, no São Paulo Expo, reunindo soluções, tendências, capacitações e oportunidades de conexão.Participar de uma feira de negócios vai muito além de circular entre estandes ou assistir a palestras. Trata-se de sair por alguns momentos da rotina operacional para observar o próprio empreendimento de outra perspectiva. Quando o empresário se afasta dasurgências diárias, consegue enxergar problemas que haviam se tornado comuns e oportunidades que antes passavam despercebidas.Essa reflexão é especialmente necessária nos pequenos negócios. Muitas vezes, o empreendedor está tão envolvido com o atendimento, as vendas, as compras e as questões financeiras que não encontra tempo para pensar estrategicamente. A empresa continua funcionando, mas pode deixar de avançar por falta de planejamento, inovação ou conhecimento sobre as mudanças do mercado.A Feira do Empreendedor cria um ambiente favorável para essa pausa produtiva. Em um mesmo espaço, o visitante pode encontrar orientações sobre gestão, marketing, finanças, inovação, sustentabilidade e transformação digital. Também pode conhecer produtos, serviços e modelos de negócio capazes de inspirar melhorias em sua própria empresa.No entanto, aproveitar uma experiência como essa exige atitude. O conhecimento somente produz resultados quando é transformado em ação. Por isso, o empreendedor deve chegar à feira com algumas perguntas: qual é hoje o principal desafio do meu negócio? Preciso vender mais, organizar melhor o caixa, melhorar o atendimento ou reduzir custos? Que tipo de contato pode contribuir para meus próximos passos?Ter objetivos claros ajuda a selecionar atividades, aproveitar melhor o conteúdo e buscar as soluções mais adequadas. Também evita que o participante retorne com muitas informações, mas sem saber o que fazer com elas.O networking é outro aspecto importante. Empreender pode ser uma atividade solitária, sobretudo quando o proprietário concentra grande parte das decisões. Conversar com outros empresários permite trocar experiências, perceber que determinados desafios são compartilhados e conhecer diferentes maneiras de enfrentá-los.Mas construir uma rede de contatos não significa apenas acumular cartões ou adicionar pessoas nas redes sociais. Uma conexão se torna relevante quando existe diálogo, troca e possibilidade de colaboração. Um fornecedor conhecido na feira pode ajudar a melhorarcustos ou processos. Outro empresário pode se tornar parceiro. Uma conversa pode revelar uma tendência ou uma oportunidade de mercado.A inovação também costuma ser associada a grandes investimentos ou tecnologias complexas, quando pode começar por mudanças simples. Organizar melhor o atendimento, adotar uma ferramenta de controle, apresentar o produto de forma diferente ou criar um canal de vendas são exemplos de inovação ao alcance dos pequenos negócios.A feira oferece referências, mas cada empresário precisa avaliar o que faz sentido para sua realidade. Nem toda tendência deve ser seguida e nem toda solução precisa ser implantada imediatamente. Inovar com responsabilidade significa analisar custos, benefícios e impactos antes de tomar uma decisão.Depois do evento, o principal desafio será transformar inspiração em prática. Uma forma simples de fazer isso é escolher poucas ideias, estabelecer prioridades e definir prazos. Tentar mudar tudo de uma vez pode gerar frustração. Aplicar uma melhoria, acompanharos resultados e avançar gradualmente costuma ser um caminho mais seguro.Participar da Feira do Empreendedor 2026, portanto, é mais do que visitar um evento. É reservar um tempo para olhar para o presente da empresa, refletir sobre o futuro e voltar preparado para tomar decisões melhores.