Artigo de Manuel Ruiz Filho

publicado em 17/11/2026

Prof. Manuel Ruiz Filho - Mestre em Contabilidade Avançada (Foto: Arquivo pessoal)

Você está recebendo isto porque é uma mulher, porém os homens não devem ficar isento de conhecer e difundir a mensagem para toda a comunidade. Um homem atraente, de meia idade, entrou em um bar e se sentou. Antes de fazer o pedido não deixou de perceber que um grupo de homens mais jovens que bebiam em uma mesa perto da sua, riam dele. Somente quando se lembrou da pequena fita rosa que levava na lapela de seu blazer foi que deu conta que se tratava de uma gozação. O homem não deu a maior importância, mas os insistentes risos na mesa vizinha começaram a incomodá-lo. Olhou a um dos homens diretamente nos olhos, levou o dedo até a lapela e apontou a fita: “Isto?” Com este gesto todos os homens da mesa riram abertamente. O homem ao qual dirigiu o olhar lhe disse: “Desculpe amigo, mas estavamos comentando como está bonito com esta fitinha rosa no blazer azul”. Com toda calma, o homem fez um gesto para o gozador convidando-o a se aproximar e se sentar junto com ele. Ainda que estivesse bastante incomodado o homem mais jovem se aproximou e sentou-se. O homem mais velho com uma voz muito calma lhe disse: - “Uso esta fita para chamar atenção sobre o câncer da mama, a uso em honra à minha santa mãezinha”. -” Sinto muito, amigo, ela morreu de câncer da mama? “. - “Não. Ela está sadia e muito bem. Mas seus seios me alimentaram quando eu era um bebê e foram abrigo quando tive medo ou me senti só em minha infância. Estou muito agradecido aos seios de minha mãe e por sua saúde”. - Entendo, respondeu o outro, não muito convencido. Ainda disse, eu uso também esta fita para honrar à minha mulher, continuou dizendo o homem. – “E ela também está bem?” - Claro que sim, respondeu o velho senhor. Seus seios foram fonte de amor, para minha adorada filha. Com eles alimentou essa bela menina que hoje conta com 23 anos. Estou muito grato pelos seios de minha mulher e por sua saúde. – “Já sei. Suponho que também usa a fita para honrar a sua filha”. Não. É muito tarde para isto. Minha filha morreu de câncer da mama há um mês. Ela pensou que era muito jovem para ter câncer, assim quando acidentalmente notou uma pequena protuberância a ignorou. Ela pensou que como não a incomodava e nem causava dores não havia com que se preocupar”. Comovido e envergonhado o estranho disse: Sinto muito, senhor. - Portanto, também em memória de minha filha uso esta fitinha com muito orgulho. Isto me dá oportunidade de falar com outros. Quando voltar para a sua casa fale com a sua esposa, suas filhas, sua mãe, suas irmãs, suas amigas. Tome uma fita para você. O homem buscou no bolso e entregou ao outro uma pequena fita rosa. Ele a pegou, olhou-a, lentamente levantou a cabeça e lhe disse: “Poderia me ajudar a colocá-la”? Incentive às mulheres que você gosta a praticar regularmente o auto-exame das mamas e a fazer uma mamografia uma vez ao ano. Aproveitando esta oportunidade meus amigos leitores envie esta santa mensagem a todas mulheres a quem deseja lembrar a importância de tomar conciência sobre o câncer mamário. Uma vela não perde sua luz por compartilhar sua própria luz com outra. Por favor, não deixe que esta vela se apague.Recado meu nesta semana: Aos outros dou o direito de ser como são, mas a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Eu aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que eu quero ser, e devo ter paciência. Mas, aprendi também que posso ir muito além dos limites que eu próprio coloquei. Meu pai não me disse como eu deveria viver, ele viveu e me deixou observá-lo todos os dias de sua vida.