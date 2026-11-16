Número de infecções caiu em relação a 2025, quando o município contabilizou 389 diagnósticos e cinco óbitos

publicado em 17/11/2026

A redução também ocorre em um cenário no qual a Secretaria de Estado da Saúde orienta a população a manter a caderneta de vacinação atualizada Foto: Governo de SP

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou 89 casos de Covid-19 e nenhuma morte em 2026, conforme dados da Secretaria Municipal da Saúde apurados pela reportagem do jornal A Cidade. O balanço aponta redução no número de infecções em comparação com 2025, período em que foram contabilizados 389 casos da doença e cinco óbitos no município.A redução também ocorre em um cenário no qual a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) orienta a população a manter a caderneta de vacinação atualizada, incluindo as doses contra a Covid-19. Segundo a pasta, a imunização contribui para a proteção individual, diminui o risco de complicações e mortes decorrentes da infecção e ajuda a reduzir a circulação da doença.No Estado de São Paulo, foram registrados 1.405 casos de Covid-19 e 196 óbitos em 2026, de acordo com os dados estaduais informados pela Secretaria de Estado da Saúde.A vacinação contra a doença segue recomendações específicas de acordo com a faixa etária e as condições de saúde. Crianças a partir dos seis meses e menores de cinco anos devem completar o esquema primário, composto por três doses. Para pessoas com 60 anos ou mais, a orientação é receber duas doses por ano. Já os indivíduos imunocomprometidos têm recomendação de vacinação a cada seis meses.No caso das gestantes, a indicação é de uma dose durante cada gestação, enquanto as puérperas também integram as orientações de vacinação previstas para esse público. Outros grupos considerados especiais devem receber uma dose anual. A relação inclui pessoas com comorbidades, deficiência permanente, profissionais da saúde, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas privadas de liberdade e indivíduos em situação de rua.Os sinais da Covid-19 podem ser semelhantes aos apresentados em quadros de gripe e resfriado, com manifestações que variam conforme cada pessoa. Os sintomas geralmente surgem entre dois e 14 dias após a exposição ao vírus.Entre as manifestações mais frequentes estão dor de garganta, coriza, congestão nasal, dor de cabeça, tosse geralmente seca, febre, calafrios, cansaço, fadiga, dores musculares e no corpo, além de espirros. Também podem ocorrer alterações gastrointestinais, como diarreia, náuseas e dor abdominal.Alguns sintomas exigem atendimento médico de urgência, principalmente quando há sinais de comprometimento respiratório ou neurológico. Falta de ar, dificuldade para respirar, dor ou pressão persistente no peito, confusão mental, desorientação, coloração arroxeada ou azulada nos lábios ou no rosto e redução da saturação de oxigênio estão entre os sinais de alerta para casos graves.A Secretaria de Estado da Saúde também destaca a importância da vacinação em todas as etapas da vida. Por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza 20 vacinas destinadas à prevenção de diferentes doenças.A recomendação é que os moradores procurem a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para verificar a situação vacinal e consultar a necessidade de doses pendentes. A orientação vale inclusive para quem não se recorda de ter recebido determinada vacina ou já teve a doença anteriormente.