Sentença determina cumprimento da pena em regime inicial fechado; criminoso invadiu o estabelecimento durante a madrugada

publicado em 17/11/2026

Fórum de Votuporanga; homem é condenado a mais de dois anos de prisão por furto em comércio de Votuporanga Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm homem recebeu uma condenação de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de furto duplamente qualificado em um estabelecimento comercial de Votuporanga. A decisão judicial também fixou o pagamento de 13 dias-multa. Além disso, foi mantida a prisão preventiva, ficando o réu impedido de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso.A sentença foi assinada pelo magistrado responsável pela 1ª Vara Criminal do município. O episódio ocorreu às 4h do dia 12 de agosto deste ano, em um comércio situado na rua Marcelino Pires Bueno, no bairro Pozzobon. Entre os itens levados estavam uma lavadora de alta pressão, uma extensão elétrica e latinhas de alumínio guardadas dentro de um tambor. Conforme a avaliação apresentada, os materiais tinham valor aproximado de R$ 530.As investigações apontaram que o invasor utilizou o portão da frente, com aproximadamente 1,70 metro de altura, para entrar no imóvel. Depois de danificar um sensor de presença, ele forçou a parte superior da porta do banheiro e conseguiu chegar ao escritório por uma abertura existente na região do telhado.A ação também resultou em danos materiais ao estabelecimento, além da retirada dos produtos. Para recuperar a segurança do imóvel, o comerciante teve de providenciar a troca da porta ainda naquele dia, serviço que custou cerca de R$ 500.O responsável pelo crime foi identificado depois que a Polícia Militar teve acesso às gravações do sistema de vigilância, disponibilizadas pelo proprietário. Com base nas imagens, os agentes encontraram o suspeito na zona norte da cidade, próximo à rua Rio Colorado. Durante a abordagem, ele reconheceu o envolvimento no furto e relatou que negociou os objetos em um estabelecimento de reciclagem, recebendo somente R$ 50. Na sequência, os policiais recuperaram a lavadora de alta pressão e a extensão elétrica, posteriormente restituídas ao comerciante.Em seu depoimento durante a tramitação do processo, o homem confirmou novamente a autoria do furto. Como justificativa, mencionou estar desempregado, enfrentar problemas financeiros e precisar garantir o sustento dos quatro filhos. Apesar de reconhecer a subtração, negou que tivesse utilizado o portão para entrar no local ou provocado o arrombamento. O argumento, porém, foi rejeitado pelo juiz, que levou em consideração os registros das câmeras, o exame pericial e as declarações colhidas ao longo da ação penal.Ao fundamentar a pena, o magistrado ressaltou que a reincidência criminal teve peso na escolha do regime fechado. Mesmo com a condenação inferior a quatro anos de prisão, foram considerados os antecedentes do réu e a prática de um novo crime poucos meses após ter obtido liberdade provisória em outro processo, circunstâncias que justificaram a imposição de um regime mais severo.