Dise prende homem com cocaína na zona Sul de Votuporanga (Foto: Dise)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Votuporanga realizou nesta terça-feira (14) mais uma ação policial com o objetivo de combater o tráfico de drogas na cidade e prendeu um homem de 26 anos, identificado pelas iniciais B.R.B., apontado como responsável por colocar cocaína em circulação na zona Sul. A prisão ocorreu após investigações conduzidas pela unidade especializada, que monitorava a atuação do suspeito na região.
De acordo com a Dise, o homem foi preso em flagrante delito ao ser surpreendido por agentes policiais durante a operação. Com ele, foram localizados aproximadamente 180 gramas de cocaína, além de duas balanças de precisão e diversos petrechos utilizados para o fracionamento e a embalagem do entorpecente.
O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à delegacia, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais adotadas.