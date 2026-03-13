Djair Ferreira nasceu em Votuporanga, mas, na vida adulta, mudou-se para Piracicaba, onde criou raízes familiares e profissionais

publicado em 14/03/2026

Djair dedica-se ao desenvolvimento de novos projetos autorais, conciliando produção literária, musical e atividades culturais. (Crédito: Divulgação)

Djair Ferreira nasceu em Votuporanga, mas, na vida adulta, mudou-se para Piracicaba, onde criou raízes familiares e profissionais. Escritor, poeta, músico e compositor, desenvolve um trabalho autoral marcado por reflexões surgidas durante suas viagens, pelas histórias que ouve das pessoas, por sonhos e pelo resgate de memórias de sua própria vida.É autor das obras “O Último Anjo Perdido”, “Antologia Poética” e agora lança o livro “Vale do Pecador”. Djair constrói uma produção artística marcada pela sensibilidade, espiritualidade e verdade.Como cantor e compositor, transforma experiências profundas em arte que toca, provoca reflexões e inspira. Na música, suas canções ecoam sentimentos reais. Em seu canal no YouTube, apresenta um deguste de suas composições autorais, com letra e melodia próprias.Como escritor, suas palavras revelam conflitos e redenções da alma humana, expressando uma arte autêntica, marcada pela coragem de sentir e pela busca de sentido. Sua obra convida o leitor à reflexão sobre quem somos, para onde caminhamos e a enxergar além do óbvio.Atualmente, Djair dedica-se ao desenvolvimento de novos projetos autorais, conciliando produção literária, musical e atividades culturais.A obra “Vale do Pecador” pode ser adquirida na Encadernadora Rossi, situada em Votuporanga, na Rua Joaquim Inácio Nogueira, 2069. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (17) 99724-9759, com Amauri.