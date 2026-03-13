Djair Ferreira nasceu em Votuporanga, mas, na vida adulta, mudou-se para Piracicaba, onde criou raízes familiares e profissionais
Djair dedica-se ao desenvolvimento de novos projetos autorais, conciliando produção literária, musical e atividades culturais. (Crédito: Divulgação)
Djair Ferreira nasceu em Votuporanga, mas, na vida adulta, mudou-se para Piracicaba, onde criou raízes familiares e profissionais. Escritor, poeta, músico e compositor, desenvolve um trabalho autoral marcado por reflexões surgidas durante suas viagens, pelas histórias que ouve das pessoas, por sonhos e pelo resgate de memórias de sua própria vida.
É autor das obras “O Último Anjo Perdido”, “Antologia Poética” e agora lança o livro “Vale do Pecador”. Djair constrói uma produção artística marcada pela sensibilidade, espiritualidade e verdade.
Como cantor e compositor, transforma experiências profundas em arte que toca, provoca reflexões e inspira. Na música, suas canções ecoam sentimentos reais. Em seu canal no YouTube, apresenta um deguste de suas composições autorais, com letra e melodia próprias.
Como escritor, suas palavras revelam conflitos e redenções da alma humana, expressando uma arte autêntica, marcada pela coragem de sentir e pela busca de sentido. Sua obra convida o leitor à reflexão sobre quem somos, para onde caminhamos e a enxergar além do óbvio.
Atualmente, Djair dedica-se ao desenvolvimento de novos projetos autorais, conciliando produção literária, musical e atividades culturais.
A obra “Vale do Pecador” pode ser adquirida na Encadernadora Rossi, situada em Votuporanga, na Rua Joaquim Inácio Nogueira, 2069. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (17) 99724-9759, com Amauri.