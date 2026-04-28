O público alvo seriam pessoas que teriam dificuldade de locomoção: idosos, pessoas com deficiências e doenças crônicas, entre outras

publicado em 29/04/2026

Proposta foi apresentada última sessão da Câmara Municipal de Votuporanga, na noite de anteontem Foto: A Cidade

Da redaçãoUm projeto de lei protocolado na Câmara de Votuporanga, na sessão da noite desta segunda-feir (27), prevê a criação do programa “Remédio em Casa”. De autoria do vereador Emerson Pereira (PSD), o objetivo da proposta é entregar medicamentos de uso contínuo a idosos necessitados em suas casas.De acordo com o texto da propositura, os objetivos seriam “garantir a continuidade de tratamentos médicos, ampliar o acesso da população aos medicamentos, reduzir deslocamentos desnecessários de pacientes, promover a humanização dos serviços de saúde pública e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes”. O público alvo seriam pessoas que teriam dificuldade de locomoção, como idosos, pessoas com deficiências, pessoas com doenças crônicas, dentre outras.O texto ainda prevê a possibilidade de firmar parcerias com a iniciativa privada para viabilização do programa.Em sua fala na sessão ordinária de anteontem, o vereador defendeu seu projeto afirmando que “muitas pessoas da nossa cidade enfrentam dificuldades silenciosas. Muito grave a dificuldade de acesso a medicamentos. Estamos falando de idosos que não conseguem se locomover, de pessoas com deficiência e pacientes com doenças crônicas. Este projeto é uma política pública de respeito e cuidado com os que mais precisam."Em contato com a reportagem do jornal A Cidade, a Prefeitura de Votuporanga informou que tomou conhecimento da protocolização de projeto de lei na Câmara Municipal. “Conforme o trâmite legislativo, após a apreciação e eventual aprovação pelo Poder Legislativo, a matéria é encaminhada ao Poder Executivo para avaliação técnica, jurídica, operacional e orçamentária. Assim, nesta fase de tramitação, não é possível manifestação sobre o conteúdo da proposta”, explicou a administração municipal.