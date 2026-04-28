CAV e Juventus jogaram na Arena Plínio Marin, em Votuporanga (Foto: CAV)
Daniel Marques
Não foi dessa vez. A torcida lotou o estádio, a empolgação era grande, mas o Clube Atlético Votuporanguense fez um jogo ruim e ficou no 0 a 0 contra o Juventus, na Arena Plínio Marin, na noite desta terça-feira (28), em Votuporanga, no segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista da Série A2 2026.
Após perder o primeiro jogo, no último dia 21, na Rua Javari, em São Paulo, o CAV precisava de uma vitória simples, já que teve uma campanha melhor, porém os donos da casa não criaram sequer uma chance clara de gol.
Com o resultado de 0 a 0, o Moleque Travesso está na final da Série A2 2026 e consequentemente na elite do futebol paulista em 2027.