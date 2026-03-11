Suspeito, que fazia coleta de recicláveis no local, escondia os produtos no caminhão usado para transporte de materiais
Legenda: Bebidas furtadas foram localizadas na carroceria do caminhão utilizado para transporte de materiais recicláveis (Crédito: Divulgação)
Da redação
Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã anteontem, em Votuporanga, após ser suspeito de furtar bebidas de um supermercado da cidade. A ocorrência foi registrada por volta das 11h50, depois que policiais receberam informações sobre o possível crime.
Segundo o boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento quando foi informada de que o responsável pela coleta de materiais recicláveis no estabelecimento estaria retirando bebidas do depósito do mercado e escondendo os produtos no caminhão utilizado para transportar papéis e plásticos recolhidos.
Diante da denúncia, os policiais foram até o local e viram o suspeito saindo do estabelecimento em direção ao veículo. O caminhão foi acompanhado pela equipe até a Rua das Américas, onde foi realizada a abordagem.
Durante a revista pessoal, nada de irregular foi encontrado com o homem. No entanto, ao ser questionado, ele acabou confessando o furto e indicou onde as bebidas estavam escondidas na carroceria do caminhão. No local, os policiais encontraram três fardos de refrigerantes que haviam sido levados do mercado naquele mesmo dia.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito relatou que vinha cometendo os furtos havia cerca de dois meses. Ele aproveitava o momento em que realizava a coleta de recicláveis no supermercado para retirar as bebidas e escondê-las entre os materiais recolhidos, evitando levantar suspeitas. A situação só foi descoberta após análise das imagens das câmeras de segurança do depósito.
Em contato com o gerente do estabelecimento, foi informado que, após um levantamento no estoque, foi identificada a falta de diversas bebidas, gerando um prejuízo estimado em cerca de R$ 1.131. Somente no caso registrado na terça-feira, o valor dos produtos recuperados foi avaliado em aproximadamente R$ 128,52.
Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao suspeito pelo crime de furto e informaram seus direitos constitucionais. Não houve necessidade do uso de algemas.
O homem foi levado para a Central de Polícia Judiciária de Votuporanga, onde o delegado de plantão tomou conhecimento da ocorrência e ratificou a prisão em flagrante. Ele permaneceu à disposição da Justiça.