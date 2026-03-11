Suspeito, que fazia coleta de recicláveis no local, escondia os produtos no caminhão usado para transporte de materiais

publicado em 12/03/2026

Legenda: Bebidas furtadas foram localizadas na carroceria do caminhão utilizado para transporte de materiais recicláveis (Crédito: Divulgação)

Da redaçãoUm homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã anteontem, em Votuporanga, após ser suspeito de furtar bebidas de um supermercado da cidade. A ocorrência foi registrada por volta das 11h50, depois que policiais receberam informações sobre o possível crime.Segundo o boletim de ocorrência, a equipe realizava patrulhamento quando foi informada de que o responsável pela coleta de materiais recicláveis no estabelecimento estaria retirando bebidas do depósito do mercado e escondendo os produtos no caminhão utilizado para transportar papéis e plásticos recolhidos.Diante da denúncia, os policiais foram até o local e viram o suspeito saindo do estabelecimento em direção ao veículo. O caminhão foi acompanhado pela equipe até a Rua das Américas, onde foi realizada a abordagem.Durante a revista pessoal, nada de irregular foi encontrado com o homem. No entanto, ao ser questionado, ele acabou confessando o furto e indicou onde as bebidas estavam escondidas na carroceria do caminhão. No local, os policiais encontraram três fardos de refrigerantes que haviam sido levados do mercado naquele mesmo dia.De acordo com a Polícia Militar, o suspeito relatou que vinha cometendo os furtos havia cerca de dois meses. Ele aproveitava o momento em que realizava a coleta de recicláveis no supermercado para retirar as bebidas e escondê-las entre os materiais recolhidos, evitando levantar suspeitas. A situação só foi descoberta após análise das imagens das câmeras de segurança do depósito.Em contato com o gerente do estabelecimento, foi informado que, após um levantamento no estoque, foi identificada a falta de diversas bebidas, gerando um prejuízo estimado em cerca de R$ 1.131. Somente no caso registrado na terça-feira, o valor dos produtos recuperados foi avaliado em aproximadamente R$ 128,52.Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao suspeito pelo crime de furto e informaram seus direitos constitucionais. Não houve necessidade do uso de algemas.O homem foi levado para a Central de Polícia Judiciária de Votuporanga, onde o delegado de plantão tomou conhecimento da ocorrência e ratificou a prisão em flagrante. Ele permaneceu à disposição da Justiça.