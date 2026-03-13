Empresa destaca trajetória marcada por relações de confiança, atendimento e soluções completas em proteção para famílias e empresas
Marão Corretora de Seguros celebra 10 anos de atuação em Votuporanga
Da redação
A Marão Corretora de Seguros, empresa genuinamente de Votuporanga, comemora 10 anos de história hoje, dia 14 de março. Ao longo da última década, a corretora consolidou sua atuação no município e na região oferecendo diferentes soluções de proteção patrimonial, pessoal e empresarial.
“Dez anos representam muito mais do que tempo. Representam relações construídas dia após dia. Representam compromisso renovado a cada atendimento. Representam responsabilidade com cada família que confia em nosso trabalho e nossa história”, destaca a empresa.
Durante esse período, a atuação da corretora resultou em centenas de famílias protegidas, empresas amparadas e profissionais que contam com segurança para exercer suas atividades com tranquilidade graças aos serviços prestados pela Marão Corretora de Seguros.
A empresa trabalha com soluções completas em diferentes modalidades de seguros e proteção financeira. Entre os serviços oferecidos estão seguros de vida, seguro residencial, seguro auto, responsabilidade profissional, consórcios e capitalização, seguro empresarial, renda protegida e seguro fiança, entre outras.
Segundo a corretora, cada contrato firmado representa a confiança depositada pelos clientes ao longo dos anos de atividade. “Cada apólice representa muito mais do que um contrato. Representa a confiança de alguém que escolheu a Marão para proteger aquilo que construiu com esforço”.