Empresa destaca trajetória marcada por relações de confiança, atendimento e soluções completas em proteção para famílias e empresas

publicado em 14/03/2026

Marão Corretora de Seguros celebra 10 anos de atuação em Votuporanga

Da redaçãoA Marão Corretora de Seguros, empresa genuinamente de Votuporanga, comemora 10 anos de história hoje, dia 14 de março. Ao longo da última década, a corretora consolidou sua atuação no município e na região oferecendo diferentes soluções de proteção patrimonial, pessoal e empresarial.“Dez anos representam muito mais do que tempo. Representam relações construídas dia após dia. Representam compromisso renovado a cada atendimento. Representam responsabilidade com cada família que confia em nosso trabalho e nossa história”, destaca a empresa.Durante esse período, a atuação da corretora resultou em centenas de famílias protegidas, empresas amparadas e profissionais que contam com segurança para exercer suas atividades com tranquilidade graças aos serviços prestados pela Marão Corretora de Seguros.A empresa trabalha com soluções completas em diferentes modalidades de seguros e proteção financeira. Entre os serviços oferecidos estão seguros de vida, seguro residencial, seguro auto, responsabilidade profissional, consórcios e capitalização, seguro empresarial, renda protegida e seguro fiança, entre outras.Segundo a corretora, cada contrato firmado representa a confiança depositada pelos clientes ao longo dos anos de atividade. “Cada apólice representa muito mais do que um contrato. Representa a confiança de alguém que escolheu a Marão para proteger aquilo que construiu com esforço”.