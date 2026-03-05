Autarquia integra ação do Fundo Social que leva serviços gratuitos às mulheres de Votuporanga na Concha Acústica

publicado em 05/03/2026

A Saev Ambiental participa, nesta sexta-feira (6/3), das 9h às 12h, da quinta edição do Conecta Mulher, evento promovido pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga na Concha Acústica, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.Durante a ação, a autarquia realizará a distribuição gratuita de mudas de árvores, incentivando o cuidado com o meio ambiente e a ampliação da arborização urbana. A iniciativa também busca sensibilizar a população sobre a importância da preservação ambiental e da construção de uma cidade mais verde e sustentável.O evento reúne diversos serviços gratuitos voltados à população, especialmente às mulheres, com atendimentos e orientações nas áreas de saúde, esporte, assistência social, educação, cultura e cidadania.Entre os destaques da programação está a presença da Carreta Mulheres de Peito, com exames de mamografia, além do Consultório na Rua, que excepcionalmente nesta data também realizará a coleta do exame preventivo Papanicolau.O Conecta Mulher conta com a participação das Secretarias Municipais de Assistência Social e Desenvolvimento Social; Direitos Humanos; Educação; Trânsito, Transporte e Segurança; Governo; Saúde; Cultura e Turismo; e Esportes e Lazer, além da Saev Ambiental, da Câmara Municipal, dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher e da Comunidade Negra e da Delegacia de Defesa da Mulher.O evento ainda terá a participação de instituições parceiras, como a Associação Comercial de Votuporanga (ACV), Santa Casa, Sebrae, Senac, Unifev, Neoenergia Elektro e Natura/Avon.Para o superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho, a participação da autarquia reforça o compromisso com a sustentabilidade e com ações que aproximam o serviço público da população. “A distribuição de mudas é uma forma de incentivar o cuidado com o meio ambiente e também de envolver a comunidade em iniciativas que ajudam a construir uma cidade mais arborizada e sustentável”, destacou.