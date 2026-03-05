Autarquia iniciou obra de urgência e conduz licitação para implantação de nova travessia do emissário

publicado em 05/03/2026

Autarquia iniciou obra de urgência e conduz licitação para implantação de nova travessia do emissário. Foto: Prefeitura de Votuporanga

O novo superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho, acompanhou na manhã desta quinta-feira (5) o início dos trabalhos que irão solucionar o problema identificado no emissário de esgoto localizado nas proximidades do Córrego Boa Vista, às margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320). A intervenção foi definida como uma das prioridades da nova gestão da Autarquia.A ação consiste na implantação de um sistema de bombeamento de esgoto no local. A medida, de caráter urgente, tem como objetivo direcionar adequadamente o esgoto até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Votuporanga, garantindo que os efluentes sejam encaminhados para tratamento de forma correta.Para viabilizar a operação emergencial, a Saev Ambiental está instalando dois tanques de polietileno com capacidade de 20 mil litros cada. Esses reservatórios funcionam como estruturas de contenção, permitindo que o esgoto seja acumulado momentaneamente e, em seguida, bombeado para continuar seu percurso no sistema de coleta e tratamento.A obra também inclui a preparação da área onde o sistema será instalado, com execução de base para acomodação dos equipamentos, instalação das motobombas e cercamento do espaço para garantir segurança operacional.O sistema contará ainda com um conjunto motobomba que tem capacidade para bombear até 800 metros cúbicos de esgoto por hora, com potência de 60 cavalos, garantindo vazão suficiente para manter o funcionamento do sistema de esgotamento sanitário da região. Por meio de mangotes (tubulações flexíveis de grande diâmetro), o esgoto será transportado até um poço de visita localizado após a rodovia, de onde seguirá até a estação de tratamento.A solução permitirá manter a operação do sistema de esgotamento sanitário enquanto são conduzidas as etapas necessárias para a execução da obra da nova travessia do emissário, cujo processo licitatório já está em andamento. A intervenção oferecerá maior segurança operacional ao sistema, além de aumentar a capacidade da rede, de olho na futura expansão da cidade e a implantação de novos bairros naquela região.Segundo o superintendente da Saev, Osvaldo Carvalho, tanto a implantação do sistema de bombeamento quanto a obra de construção da nova travessia do emissário exigiram planejamento técnico detalhado em razão das características do terreno e das condições operacionais do trecho, já que o emissário passa por baixo da rodovia mais movimentada da região. Uma obra convencional implicaria na interdição total da Rodovia Euclides da Cunha, sem possibilidade de desvio direto, o que causaria um caos logístico na região.“Realmente é um projeto muito complexo, principalmente em razão do tráfego intenso da rodovia. Hoje estamos dando uma solução para o problema com o objetivo de garantir que o esgoto continue sendo encaminhado corretamente para tratamento enquanto avançamos com a licitação da nova travessia do emissário. Estamos acompanhando de perto cada etapa para que o serviço seja executado com agilidade, segurança e dentro dos critérios técnicos necessários”, afirmou o superintendente Osvaldo Carvalho.