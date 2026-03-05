Unidade integra programação estadual do projeto em parceria com a TV Tem e promove atividades práticas voltadas à geração de renda e inovação

publicado em 05/03/2026

Foto: Divulgação

O Senac Votuporanga participa, de 10 a 12 de março, do Eu Profissional, iniciativa do Senac São Paulo em parceria com a TV Tem, que oferece quase 5 mil oportunidades formativas gratuitas no interior do estado. Em Votuporanga, a programação concentra oficinas e rodas de conversa com foco em comunicação estratégica, social commerce, varejo e inteligência artificial aplicada aos negócios.O evento educativo é gratuito e tem como objetivo ampliar as oportunidades de qualificação profissional para a comunidade. Todas as atividades têm certificação e acontecem nas unidades e em parceiros do Senac no interior do estado, nas cidades de Araçatuba, Bauru, Botucatu, Catanduva, Itapetininga, Itu, Jaú, Jundiaí, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Salto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Votuporanga.As oficinas dos períodos da manhã e da tarde já estão com as vagas garantidas e contarão com a participação de estudantes do Ensino Médio de escolas públicas da região. As atividades foram pensadas para aproximar os jovens de temas atuais ligados à comunicação, inovação, empreendedorismo e ao uso da inteligência artificial no cotidiano e no mundo do trabalho.Durante os encontros, os estudantes terão contato com conteúdos práticos e reflexões sobre carreira, tecnologia e novas possibilidades profissionais, ampliando o repertório e incentivando o desenvolvimento de habilidades como criatividade, pensamento crítico e protagonismo. A proposta é contribuir para que os participantes compreendam melhor as transformações do mercado e identifiquem caminhos para seus projetos de vida e carreira.Além das oficinas voltadas aos estudantes, a programação segue aberta ao público no período noturno, com rodas de conversa que abordam temas atuais relacionados à comunicação, tecnologia e empreendedorismo.No dia 10 de março, das 19h30 às 21h30, acontece a roda de conversa “Como a IA pode agilizar a comunicação do ser humano”, com Bruno Pires, que apresentará reflexões sobre como ferramentas de inteligência artificial podem contribuir para tornar os processos de comunicação mais ágeis e eficientes em diferentes contextos.Em 11 de março, também das 19h30 às 21h30, a programação se estende para a região com a roda de conversa “Da Curtida ao Carrinho: Social Commerce (S-Commerce) para quem quer vender e ganhar dinheiro nas redes”, com Arthur Santini, no auditório da ACIF, em Fernandópolis. O encontro abordará como as redes sociais têm se consolidado como canais estratégicos de venda e relacionamento com o público.Encerrando a programação, no dia 12 de março, das 19h30 às 21h30, será realizada a roda de conversa “Carreira e Negócios na Era da IA: como impulsionar meus projetos e gerar rentabilidade”, também com Arthur Santini, trazendo reflexões sobre como profissionais e empreendedores podem utilizar a tecnologia e a inteligência artificial para fortalecer projetos e ampliar oportunidades.AberturaA abertura do evento será realizada no Senac Presidente Prudente, em 9/3 (segunda-feira), das 19h30 às 21h30, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Na ocasião, Monique Evelle, empresária e investidora do programa Shark Tank Brasil, e Priscilia Queiroz, empresária e apresentadora do programa Empreenda Aí na TV Tem, compartilham suas trajetórias e experiências no bate-papo Inovação que Inspira: Transformando Ideias em Negócios Criativos, mostrando como a inovação, a tecnologia e a economia criativa podem impulsionar negócios em diferentes contextos e gerar impacto social.“São quase 5 mil vagas gratuitas pensadas para quem quer ingressar no mundo do trabalho, aprimorar um negócio ou transformar uma habilidade em fonte de renda. O Eu Profissional materializa o papel do Senac de levar educação profissional para além dos muros da instituição, ampliando o acesso da população a oportunidades reais de qualificação, e essa parceria com a TV Tem potencializa o alcance do projeto”, explica Murillo Michel, gerente do Senac São José do Rio Preto.Reconhecidas por sua atuação em empreendedorismo, comunicação e economia criativa, elas trazem ao público histórias reais e estratégias que revelam caminhos inclusivos e sustentáveis para transformar ideias em negócios de sucesso. O painel promove uma troca de experiências, oferecendo inspiração e direcionamento prático para empreendedores que estão iniciando ou buscando alavancar seus negócios.“A iniciativa fortalece o conceito de economia criativa, estimulando o desenvolvimento de competências em áreas como comércio, serviços, tecnologia, comunicação e empreendedorismo. Ao proporcionar acesso gratuito à formação profissional, o projeto promove inclusão social, geração de renda e novas oportunidades no mercado de trabalho. Além disso, a ampla divulgação realizada pela TV Tem potencializa o alcance das inscrições, garantindo que mais pessoas tenham conhecimento das vagas disponíveis e possam transformar suas realidades por meio da educação profissional”, destaca Luiz Ricardo Queiroz, diretor institucional da TV Tem.Para participar do Eu Profissional, basta se inscrever no site https://share.google/J6cTXlFVfqGj3aasx, selecionando a cidade e a atividade de interesse.AbrangênciaConsiderando a atuação da TV Tem e do Senac em todo o Estado de São Paulo, o Eu Profissional tem potencial para alcançar diretamente cerca de 373 municípios, reforçando o papel social das instituições na promoção da educação profissional e do desenvolvimento local.Serviço:Eu Profissional 2026Datas: 10, 11 e 12 de março de 2026Horários: manhã, tarde e noiteLocal: Senac VotuporangaAtividades gratuitas com certificado de participaçãoInscrições: Pelo site do Senac São PauloSenac VotuporangaEndereço: Rua Guaporé, 3.221 – Nova Boa Vista – Votuporanga/SPInformações: www.sp.senac.br/senac-votuporanga