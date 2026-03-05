Pedidos podem ser feitas por moradores através do aplicativo Conecta Votuporanga ou pela Central de Atendimento no site oficial

publicado em 05/03/2026

Pedidos podem ser feitas por moradores através do aplicativo Conecta Votuporanga ou pela Central de Atendimento no site oficial. Foto: Prefeitura de Votuporanga

Resolver demandas do dia a dia agora está a poucos cliques de distância. A Prefeitura de Votuporanga passou a oferecer, de forma totalmente on-line, serviços relacionados à conservação e manutenção de vias urbanas e rurais, facilitando o acesso da população e garantindo mais agilidade no atendimento.As ações são coordenadas pela Secretaria de Serviços Urbanos e podem ser solicitadas por moradores através do aplicativo Conecta Votuporanga ou pelo site oficial, na Central de Atendimento on-line. Entre as opções disponíveis na Conservação e Manutenção de Vias Urbanas estão pedidos de poda e roçagem em praças, jardins e avenidas; operação tapa-buracos em vias públicas; e limpeza de praças e jardins, exceto recolhimento de lixo.É importante reforçar que árvores localizadas em calçadas, assim como a manutenção e limpeza dessas áreas, são de responsabilidade do proprietário do imóvel. As solicitações realizadas pelos canais digitais contemplam exclusivamente espaços que são de responsabilidade do Poder Público.Também está disponível o serviço de Conservação e Manutenção de Vias Rurais, destinado especificamente à manutenção de estradas rurais do município.O secretário de Serviços Urbanos, Fábio Okamoto, destaca que a digitalização dos pedidos fortalece a organização das equipes e a eficiência do trabalho. “Ao centralizar as solicitações em um único sistema, conseguimos planejar melhor as ações, priorizar demandas e dar respostas mais rápidas à população. É tecnologia a serviço da cidade e da boa gestão dos recursos públicos”, afirmou.O prefeito Jorge Seba reforça que a iniciativa faz parte do processo contínuo de modernização da administração municipal. “Estamos investindo em ferramentas que aproximam o cidadão da Prefeitura. Facilitar o acesso aos serviços é garantir transparência, agilidade e respeito com quem vive aqui. A tecnologia precisa ser aliada da gestão pública e da qualidade de vida da nossa população”, disse.O aplicativo está disponível nas lojas App Store e Play Store. O download pode ser feito pelo link https://conectavotuporanga.govdigital.app/download , basta procurar por Conecta Votuporanga. É inovação, conectividade e sustentabilidade no modo on.Mais informações também podem ser acessadas pelo site www.votuporanga.sp.gov.brou pelas redes sociais oficiais pelo @prefvotuporanga.