Pedidos podem ser feitas por moradores através do aplicativo Conecta Votuporanga ou pela Central de Atendimento no site oficial
Pedidos podem ser feitas por moradores através do aplicativo Conecta Votuporanga ou pela Central de Atendimento no site oficial. Foto: Prefeitura de Votuporanga
Resolver demandas do dia a dia agora está a poucos cliques de distância. A Prefeitura de Votuporanga passou a oferecer, de forma totalmente on-line, serviços relacionados à conservação e manutenção de vias urbanas e rurais, facilitando o acesso da população e garantindo mais agilidade no atendimento.
As ações são coordenadas pela Secretaria de Serviços Urbanos e podem ser solicitadas por moradores através do aplicativo Conecta Votuporanga ou pelo site oficial, na Central de Atendimento on-line. Entre as opções disponíveis na Conservação e Manutenção de Vias Urbanas estão pedidos de poda e roçagem em praças, jardins e avenidas; operação tapa-buracos em vias públicas; e limpeza de praças e jardins, exceto recolhimento de lixo.
É importante reforçar que árvores localizadas em calçadas, assim como a manutenção e limpeza dessas áreas, são de responsabilidade do proprietário do imóvel. As solicitações realizadas pelos canais digitais contemplam exclusivamente espaços que são de responsabilidade do Poder Público.
Também está disponível o serviço de Conservação e Manutenção de Vias Rurais, destinado especificamente à manutenção de estradas rurais do município.
O secretário de Serviços Urbanos, Fábio Okamoto, destaca que a digitalização dos pedidos fortalece a organização das equipes e a eficiência do trabalho. “Ao centralizar as solicitações em um único sistema, conseguimos planejar melhor as ações, priorizar demandas e dar respostas mais rápidas à população. É tecnologia a serviço da cidade e da boa gestão dos recursos públicos”, afirmou.
O prefeito Jorge Seba reforça que a iniciativa faz parte do processo contínuo de modernização da administração municipal. “Estamos investindo em ferramentas que aproximam o cidadão da Prefeitura. Facilitar o acesso aos serviços é garantir transparência, agilidade e respeito com quem vive aqui. A tecnologia precisa ser aliada da gestão pública e da qualidade de vida da nossa população”, disse.
O aplicativo está disponível nas lojas App Store e Play Store. O download pode ser feito pelo link https://conectavotuporanga.govdigital.app/download , basta procurar por Conecta Votuporanga. É inovação, conectividade e sustentabilidade no modo on.
Mais informações também podem ser acessadas pelo site www.votuporanga.sp.gov.br
ou pelas redes sociais oficiais pelo @prefvotuporanga.