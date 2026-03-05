Evento será realizado em 26 de março, no Parque da Cultura, com feira de negócios, palestras e networking direcionado

publicado em 05/03/2026

Evento será realizado em 26 de março, no Parque da Cultura. Foto: A Cidade

O Sebrae-SP e a Associação Comercial de Votuporanga (ACV), por meio da Rede de Negócios Delas, realizam, no próximo dia 26 de março, o “Circuito Delas”, no Parque da Cultura, das 15h30 às 21h. A iniciativa reunirá empresárias, empreendedoras e lideranças femininas em uma programação voltada à qualificação. O evento faz parte da Semana Todos por Elas do Sebrae-SP.O evento contará com feira de negócios, com oito estandes de expositoras, além de palestras estratégicas, talk show, oficinas práticas, coffee break, momento cultural com música e rodadas de networking direcionado. A proposta é integrar conteúdo técnico e troca de experiências, ampliando oportunidades comerciais e parcerias.O Circuito Delas busca ir além de um encontro temático e consolidar-se como espaço de articulação e inspiração empreendedora feminina. “A expectativa é que o evento fortaleça redes locais de empreendedorismo feminino, estimule práticas de gestão mais estruturadas e amplie a presença das mulheres em ambientes estratégicos de decisão”, destacou Evelise Galbe, consultora de negócios do Sebrae-SP.Para Natalia De Haro, a primeira presidente mulher da ACV, a oportunidade reforça a força das parcerias. “Quando empresários, associações e entidades caminham com o mesmo propósito, quem ganha é toda a cidade. Essas conexões fortalecem o ambiente de negócios, ampliam oportunidades e geram impacto positivo para a população e para o ecossistema empresarial. Com união e colaboração verdadeira, construímos algo muito maior do que iniciativas isoladas. É assim que as cidades evoluem e as oportunidades se multiplicam”, disse Natália De Haro, presidente da ACV.Entre as palestrantes confirmadas está Adriana Neves (@adrianacassianeves), que é da Associação Comercial e Industrial de Rio Preto (Acirp), diretora da Conebel e da Confenar. Com trajetória ligada à expansão de uma das maiores distribuidoras de bebidas do país, parceira da Ambev, Adriana é reconhecida por sua atuação em liderança e gestão humanizada. A executiva já foi destacada pela Revista Exame como uma das “Rainhas da Ambev”. Atualmente, a Conebel reúne mais de 260 colaboradores e atende 37 municípios.Também integra a programação Edi Loiola (@edileneloiolaa), head do movimento Mulheres no E-commerce, comunidade que reúne mais de 40 mil participantes em todo o país. Empreendedora há quase duas décadas, Edi atua como mentora e consultora no ecossistema digital, com passagem pelo programa 10K Mulheres Empreendedoras, da FGV em parceria com Goldman Sachs e Babson College. É CEO da Soulog, startup de logística fulfillment voltada a micro e pequenas empresas, além de embaixadora da Loja Integrada e influenciadora do Sebrae.As inscrições podem ser realizadas por meio do site do Sebrae-SP.