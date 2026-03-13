Os convites para a “Churrascada do 8” estão disponíveis em pontos oficiais de venda na cidade: Angus House, 775, Mister Cowboy e O Burg, facilitando o acesso do público interessado em participar do evento

publicado em 14/03/2026

Marcos Garcia, presidente do Rotary Club 8 de Agosto, esteve ontem nos estúdios da Cidade FM. Foto: A Cidade

Da redaçãoA cidade de Votuporanga sedia hoje a “Churrascada do 8”, evento que será realizado a partir das 12h no Centro de Eventos Helder Henrique Galera. A iniciativa é promovida pelo Rotary Club 8 de Agosto e tem como objetivo reunir a comunidade em um ambiente de confraternização, com churrasco preparado especialmente para a ocasião, música e momentos de lazer voltados para toda a família.O presidente do Rotary, Marcos Garcia, esteve ontem na rádiopara falar do evento. Segundo ele, além do caráter festivo, a ação também tem finalidade solidária. De acordo com a organização, toda a renda arrecadada será revertida em prol do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga, contribuindo para ações sociais desenvolvidas no município.Com formato open bar e open food, a programação contará com sete estações gastronômicas que propõem uma imersão no universo do churrasco. O público poderá degustar diferentes cortes e preparos especiais, entre eles ancho, brisket (ponta de peito), hambúrguer, costela e frango. O cardápio inclui ainda peixes como pirarucu e salmão, além de carne de carneiro, preparados com diferentes técnicas e estilos da culinária especializada em churrasco.A estrutura do evento foi planejada para oferecer conforto e segurança aos participantes. O espaço contará também com área de recreação destinada às crianças, permitindo que famílias participem da programação em um ambiente organizado e acolhedor.Os convites para a “Churrascada do 8” estão disponíveis em pontos oficiais de venda na cidade: Angus House, 775, Mister Cowboy e O Burg, facilitando o acesso do público interessado em participar do evento.