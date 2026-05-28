Governador do Estado de São Paulo participa hoje de compromissos nas áreas de habitação e saúde, além de entrevista em emissora de rádio da cidade
O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estará hoje em Votuporanga Foto: Pablo Jabob/Governo Estado SP
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visita Votuporanga nesta sexta-feira (29) para cumprir uma série de compromissos oficiais no município. Entre os principais eventos da agenda estão a entrega das unidades habitacionais do Conjunto Habitacional “Thui Seba” e o lançamento da pedra fundamental do novo Hospital Materno-Infantil da Santa Casa de Votuporanga.
O primeiro compromisso do governador será uma entrevista na rádio Cidade 94,7 FM
, às 9h. Em seguida, às 10h, no Conjunto Habitacional “Thui Seba”, localizado na região Sul da cidade, Tarcísio participa da entrega das unidades habitacionais da CDHU. O empreendimento contempla 185 casas e integra o projeto de desfavelamento da região Sul de Votuporanga, beneficiando famílias dos bairros Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton.
O conjunto habitacional foi construído em uma área de aproximadamente 77 mil metros quadrados, doada pela Prefeitura de Votuporanga, e conta com infraestrutura completa, incluindo rede de água e esgoto, drenagem, energia elétrica, pavimentação e urbanismo.
Na parte da tarde, às 14h30, o governador participa do lançamento da pedra fundamental do novo Hospital Materno-Infantil, que está sendo construído em área anexa à Santa Casa de Votuporanga, localizada na rua Osvaldo Padovez, no bairro Parque Saúde.
O novo hospital terá cerca de 8 mil metros quadrados de construção, distribuídos em quatro pavimentos, e capacidade para 104 leitos. Entre os serviços previstos está a implantação de uma UTI Pediátrica com dez leitos, estrutura inédita na região voltada ao atendimento intensivo infantil.
As obras da nova unidade hospitalar já foram iniciadas, e a previsão inicial de inauguração é abril de 2028. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 50 milhões, com recursos do município e do Governo do Estado, sob gestão da Santa Casa.
Também acompanharão a agenda autoridades estaduais e municipais, entre elas o deputado estadual Carlão Pignatari; o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva; e o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Marcelo Cardinale Branco.