Governador do Estado de São Paulo participa hoje de compromissos nas áreas de habitação e saúde, além de entrevista em emissora de rádio da cidade

publicado em 29/05/2026

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estará hoje em Votuporanga Foto: Pablo Jabob/Governo Estado SP

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visita Votuporanga nesta sexta-feira (29) para cumprir uma série de compromissos oficiais no município. Entre os principais eventos da agenda estão a entrega das unidades habitacionais do Conjunto Habitacional “Thui Seba” e o lançamento da pedra fundamental do novo Hospital Materno-Infantil da Santa Casa de Votuporanga.O primeiro compromisso do governador será uma entrevista na rádio, às 9h. Em seguida, às 10h, no Conjunto Habitacional “Thui Seba”, localizado na região Sul da cidade, Tarcísio participa da entrega das unidades habitacionais da CDHU. O empreendimento contempla 185 casas e integra o projeto de desfavelamento da região Sul de Votuporanga, beneficiando famílias dos bairros Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton.O conjunto habitacional foi construído em uma área de aproximadamente 77 mil metros quadrados, doada pela Prefeitura de Votuporanga, e conta com infraestrutura completa, incluindo rede de água e esgoto, drenagem, energia elétrica, pavimentação e urbanismo.Na parte da tarde, às 14h30, o governador participa do lançamento da pedra fundamental do novo Hospital Materno-Infantil, que está sendo construído em área anexa à Santa Casa de Votuporanga, localizada na rua Osvaldo Padovez, no bairro Parque Saúde.O novo hospital terá cerca de 8 mil metros quadrados de construção, distribuídos em quatro pavimentos, e capacidade para 104 leitos. Entre os serviços previstos está a implantação de uma UTI Pediátrica com dez leitos, estrutura inédita na região voltada ao atendimento intensivo infantil.As obras da nova unidade hospitalar já foram iniciadas, e a previsão inicial de inauguração é abril de 2028. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 50 milhões, com recursos do município e do Governo do Estado, sob gestão da Santa Casa.Também acompanharão a agenda autoridades estaduais e municipais, entre elas o deputado estadual Carlão Pignatari; o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva; e o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, Marcelo Cardinale Branco.