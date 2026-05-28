O pedido vem para tentar sanar uma demanda por parte da população para mais atendimentos de reabilitação física

publicado em 29/05/2026

O prédio fica localizado na rotatória da avenida Jerônimo Figueira da CostaFoto: A Cidade

Da redaçãoFoi protocolada, na Câmara de Votuporanga, uma indicação pedindo que a Prefeitura interceda junto ao governo do Estado para a instalação de uma unidade de reabilitação da rede Lucy Montoro. O pedido vem para tentar sanar uma demanda por parte da população para mais atendimentos de reabilitação física.De autoria do vereador Ricardo Bozo (Republicanos), a indicação aponta, inclusive, como possível local de instalação o prédio localizado na avenida Jerônimo Figueira da Costa, confluência com a avenida Prefeito Mário Pozzobon.Atualmente o local se encontra isolado após não compleição de obras. A estrutura foi originalmente projetada para abrigar uma Clínica Veterinária Municipal, em parceria com a UNIFEV. Uma das preocupações seria dar uso ao edifício, pois existe “acúmulo de sujeira, mato e possíveis focos de proliferação de mosquitos e animais peçonhentos, além da sensação de abandono de um patrimônio público de grande potencial social”, de acordo com o documento.A indicação ainda explica que o Instituto Lucy Montoro é “referência estadual em medicina de reabilitação” para pessoas que sofreram acidentes, deficientes físicos, recuperação pós-trauma, etc. O vereador ainda afirma que a unidade mais próxima se encontra em Rio Preto, “o que gera enormes dificuldades às famílias, especialmente àquelas em situação de vulnerabilidade social, além do desgaste físico e emocional dos pacientes que já se encontram debilitados.”Criada pelo Governo do Estado de São Paulo a Rede de Reabilitação Lucy Montoro tem como objetivo proporcionar o melhor e mais avançado tratamento de reabilitação para pacientes com deficiências físicas incapacitantes, motoras e sensório-motoras. A Rede realiza programas de reabilitação específicos, de acordo com as características de cada paciente. Os tratamentos são realizados por equipes multidisciplinares, composta por profissionais especializados em reabilitação, entre médicos fisiatras, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, educadores físicos e fonoaudiólogos.