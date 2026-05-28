O vereador Ricardo Bozo voltou a cobrar das autoridades municipais e forças de segurança

publicado em 29/05/2026

Após um acidente com linha de cerol envolvendo um motociclista no bairro Parque Esplanada, em Votuporanga, o alerta sobre o problema Foto: Prefeitura de Votuporanga

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brApós um acidente com linha de cerol envolvendo um motociclista no bairro Parque Esplanada, em Votuporanga, o alerta sobre o problema foi ligado novamente na cidade. O vereador Ricardo Bozo voltou a cobrar das autoridades municipais e forças de segurança uma fiscalização mais intensa contra o uso de cerol e linhas cortantes em Votuporanga, principalmente após o grave acidente registrado nesta semana envolvendo um motociclista no bairro Parque Esplanada.Bozo é autor da Lei Municipal nº 7.286, de 3 de setembro de 2025, que proíbe a venda, posse e utilização de cerol, linha chilena e qualquer material cortante em linhas de pipas no município. Segundo o vereador, é necessário fazer cumprir a legislação com maior rigor, especialmente neste período do ano, quando aumenta a prática de soltura de pipas em diversos bairros da cidade.De acordo com o parlamentar, a fiscalização deve ser ampliada pela Prefeitura, Polícia Militar e demais órgãos responsáveis, com atenção especial às regiões mais afastadas da área central, onde frequentemente há registros da utilização irregular dessas linhas perigosas.O alerta ganhou ainda mais força após o acidente ocorrido na tarde da última segunda-feira, quando um chefe de cozinha de 39 anos escapou da morte por poucos centímetros após ser atingido no pescoço por uma linha com cerol enquanto pilotava sua motocicleta pela Avenida 15, no bairro Parque Esplanada.O trabalhador retornava para casa depois do expediente para reencontrar a esposa e os dois filhos quando foi surpreendido pela linha cortante. O impacto provocou um profundo ferimento no pescoço, mobilizando pessoas que passavam pelo local e prestaram os primeiros socorros até a chegada do atendimento médico.A vítima foi encaminhada ao Mini-Hospital do Pozzobon, onde precisou passar por procedimentos de emergência e recebeu sete pontos cirúrgicos. Conforme relato da esposa, o corte ficou a poucos centímetros de atingir uma artéria vital, situação que poderia ter provocado uma tragédia.Para Ricardo Bozo, o acidente desta semana demonstra que o problema continua colocando vidas em risco diariamente em Votuporanga e reforça a necessidade de união entre poder público, forças de segurança e população para evitar novas tragédias.