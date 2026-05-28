Ele contou os motivos de voltar à política e comentou o cenário político atual

publicado em 29/05/2026

João Paulo Cunha foi entrevistado na manhã de ontem na rádio Cidade 94,7 FM Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brQuem esteve em Votuporanga nesta quinta-feira (28) foi o ex-deputado federal João Paulo Cunha, do Partido dos Trabalhadores (PT), pré-candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo. Ele cumpriu uma série de compromissos políticos, entre eles um encontro com lideranças políticas do município.O ex-deputado visitou o Grupo Cidade de Comunicação. Em entrevista na rádio, João Paulo falou sobre o que o motivou a voltar à política. “Profissionalmente, eu exerço a advocacia, tenho escritório em Brasília e São Paulo e estava relativamente tranquilo. Mas o presidente Lula fez um pedido público para que eu voltasse para a política, para poder ajudá-lo e ajudar o próprio país. E depois de ter uma conversa com minha família, meus amigos e companheiros, eu aceitei o desafio”, contouSobre o momento político atual vivido pelo Brasil, o pré-candidato comentou que “nós vivemos em uma polarização grande e que vem de muito tempo, com uma diferença do normal”. “Essa polarização se calcificou um pouco nos dois polos, e às vezes eles se tornam impermeáveis, sem que ideias consigam atravessar os lados. Então precisamos atravessar esse momento”, falou.O ex-parlamentar também comentou sobre as demandas que tem ouvido enquanto viaja pelo Estado de São Paulo, dizendo que “é importante passar de cidade em cidade, pois cada lugar tem uma demanda”. “Tem lugares que o problema maior é o emprego, que não é tão fácil de resolver numa cidade pequena, tem outras cidades em que o maior problema é a saúde, outras, a creche. No caso de Votuporanga, eu senti que há uma preocupação constante com a saúde”, afirmou.