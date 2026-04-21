Matheus & Kauan e Rionegro & Solimões também se apresentam no evento, que ocorre de 7 a 10 de maio, em Votuporanga. Entrada para a pista é gratuita todos os dias, enquanto os ingressos para as Áreas VIP seguem à venda

publicado em 22/04/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A montagem da megaestrutura do Votu International Rodeo, que ocorre de 7 a 10 de maio, no Centro de Eventos de Votuporanga (SP), segue em ritmo acelerado. Com entrada gratuita, a festa, organizada pelo Grupo Tercio Miranda, reúne shows de Luan Santana, Matheus & Kauan, Rionegro & Solimões, Alok e Leonardo.Na primeira fase dos trabalhos, iniciada na segunda-feira (13), cerca de 500 toneladas de materiais são utilizadas na construção dos camarotes, das Áreas VIP e de uma nova arquibancada para melhor acomodar o público.Em seguida, começa a instalação do palco, um dos maiores já montados em Votuporanga. Com 16 metros de boca e 50 de largura, a estrutura incorpora painéis de LED, cenografia e sistemas de som e iluminação. O projeto é assinado pela empresa Setline Pro, de Assis (SP), que mobiliza quatro carretas para o transporte dos equipamentos utilizados na montagem do palco.Depois, a atenção se volta para a arena, o brete e o curral. Na fase final, os trabalhos se concentram na estruturação da praça de alimentação coberta, do parque de diversões, da boate, do estacionamento e na ambientação dos espaços.Ao longo de todas as etapas da montagem, desde os primeiros preparativos até os últimos detalhes, cerca de 350 profissionais são mobilizados.Com a montagem da megaestrutura em fase avançada, o Votu International Rodeo se prepara para receber o público com uma programação que reúne entretenimento e esporte.Na quinta-feira (7), Luan Santana abre a programação com seus maiores sucessos. Na sexta-feira (8), é a vez de Matheus & Kauan subirem ao palco. No sábado (9), o público acompanha Rionegro & Solimões e Alok. Já no domingo (10), Leonardo encerra a festa.Nesta segunda edição, o Votu International Rodeo reúne sete equipes em uma disputa inédita por seis carros e três motos: Associação de Campeões de Rodeio (ACR), Equipe Internacional, Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams Cup, Ekip Rozeta, Circuito Rancho Primavera (CRP) e Top 20 RR Ecopower.Com exceção da Equipe Internacional, que conta com atletas dos Estados Unidos, México e Austrália, cada time é formado pelos cinco cowboys mais bem ranqueados em seus respectivos campeonatos. Ao todo, 16 companhias de rodeio participam do Votu International Rodeo. A narração é de Almir Cambra, um dos locutores mais técnicos e premiados do país.Para quem busca mais conforto, o Votu International Rodeo tem duas opções de Áreas VIP, sendo uma delas com serviço open bar e open food. Os ingressos podem ser adquiridos de duas formas. No ponto físico, as vendas ocorrem no escritório do Grupo Tercio Miranda, localizado na Rua Pernambuco, número 2451, em Votuporanga, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já on-line, os ingressos estão disponíveis pelo site da Total Acesso.Votu International Rodeo 2026Data: 7 a 10 de maioLocal: Centro de Eventos Helder Henrique Galera – Votuporanga (SP)Entrada para pista: gratuita todos os diasLink para Áreas VIP: https://www.totalacesso.com/events/votuinternationalrodeoCerveja oficial: Império Puro MalteApoio: Prefeitura e Câmara Municipal de VotuporangaOrganização: Grupo Tercio MirandaQuinta-feira, 07/05: Luan SantanaSexta-feira, 08/05: Matheus & KauanSábado, 09/05: Rionegro & Solimões e AlokDomingo, 10/05: Leonardo