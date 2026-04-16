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Falecimento
Falece Edna Maria de Lima Camargo, vítima de acidente de trânsito
Ela tinha 72 anos e era catequista na Paróquia São Bento
Faleceu, na tarde desta terça-feira (21), Edna Maria de Lima Camargo. Ela tinha 72 anos e foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido no cruzamento das ruas São Paulo e Rio de Janeiro. Moradora do Jardim Alvorada há mais de 45 anos, ela era catequista na Paróquia São Bento e participava de vários grupos de oração e atividades católicas. O velório é nesta quarta-feira (22) até as 16h no Velório Municipal, seguido do enterro no Cemitério municipal. Ela deixa os filhos Marcello e Fernanda, o Genro Hiter e a nora Viviane, além dos netos Ana Beatriz e Miguel. A família agradece o apoio de todos.
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