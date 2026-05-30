APAE promove homenagem ao deputado Carlão Pignatari por apoio à instituição

publicado em 30/05/2026

APAE promove homenagem ao deputado Carlão Pignatari por apoio à instituição (Foto: Divulgação)

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) promoveu, na manhã de hoje, um evento especial em homenagem ao deputado estadual Carlão Pignatari. O encontro reuniu a diretoria da instituição, colaboradores e convidados para celebrar a parceria e o apoio contínuo do parlamentar às causas da entidade. A programação teve início com um café da manhã de boas-vindas, oferecido aos presentes em um ambiente de confraternização e agradecimento. Arte e Emoção Um dos momentos mais marcantes do evento foi a apresentação da Banda da APAE.Os assistidos pela instituição demonstraram talento e superação, emocionando o público e o homenageado com sua performance musical, que já se tornou um símbolo do trabalho de inclusão realizado pela entidade. Discursos de Gratidão As lideranças da APAE fizeram uso da palavra para destacar a importância do trabalho conjunto e do suporte que o deputado tem garantido ao longo dos anos. A diretora social da instituição, Márcia Gianoti, proferiu um discurso detalhando o impacto social das ações do parlamentar na rotina dos atendidos. Em seguida, o presidente da APAE, Douglas Gianoti, reforçou os agradecimentos em nome de toda a comunidade escolar e da diretoria executiva, ressaltando o compromisso de Carlão Pignatari com o fortalecimento das políticas de assistência social na região."A presença e o apoio do deputado Carlão Pignatari são fundamentais para que possamos continuar oferecendo um atendimento de excelência e transformando a vida de tantas famílias", destacou a diretoria. O evento contou ainda com a presença de diversos diretores da APAE, autoridades locais e parceiros da instituição, consolidando o dia como um marco de reconhecimento e união em prol da inclusão.